В Курганской епархии предложили создать «православный ИИ»

Пресс-секретарь епархии заявил, что России нужен ИИ, отстаивающий духовно-нравственные ценности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед российской наукой сейчас стоит приоритетная задача — создать нейросеть, «думающую» на русском языке и отстаивающую традиционные духовно-нравственные ценности. Эта инициатива была озвучена в ходе лекции на тему этических вызовов искусственного интеллекта для студентов Курганского филиала РАНХиГС. Об этом сообщил пресс-секретарь Курганской епархии Михаил Насонов.

«Когда алгоритм заблокирует контент о традиционной семье как „неполиткорректный“, но продвигает деструктивные тенденции — это идеологическая диверсия. Перед российской наукой сейчас стоит приоритетная задача — создать нейросеть, „думающую“ на русском языке и отстаивающую традиционные духовно-нравственные ценности», — заявил Михаил Насонов. Его цитата опубликована на сайте епархии.

В ходе лекции, организованной при поддержке общества «Знание», спикер рассказал будущим юристам и управленцам об истории развития искусственного интеллекта, выделив три эры: экспертных систем, машинного обучения и больших языковых моделей. Он объяснил, что современные нейросети, по сути, являются сложным статистическим инструментом для предсказания слов, а не носителем истинного знания. Михаил Насонов остановился на этических угрозах, которые несет ИИ: стирание уникальности человека, обесценивание творчества, «галлюцинации» нейросетей, создающие кризис истины, и использование технологии для мошенничества.

Продолжение после рекламы

Также были затронуты проблемы непредсказуемости ИИ, угроза массовой безработицы и утраты людьми своего призвания, и сложность определения ответственности за действия алгоритмов, как в случае с авиакатастрофами Boeing 737 MAX. В заключение лектор подчеркнул, что технология должна служить человеку, а ее использование должно быть уравновешено совестью.