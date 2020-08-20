Инсайды ЯНАО: депутат скрывает семью

Результаты популярного приложения Gradient (делает шуточный прогноз будущего по фото) для губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова Скриншот: URA.RU

Соратники переживают за переболевшего коронавирусом губернатора, а мэр Салехарда приобщает подчиненных к спорту и физкультуре. Между тем, ямальскую столицу ждут глобальные изменения, а в Ноябрьске накануне выборов кипят страсти. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, чего стоит опасаться единороссам и как дальше будут учиться ямальские школьники.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

В окружении Артюхова переживают за здоровье губернатора

Фото: Дмитрий Артюхов, Instagram

Источники в политических элитах ЯНАО говорят, что очень обеспокоены, как резко губернатор Дмитрий Артюхов вошел в рабочий ритм после перенесенного коронавируса. «Понятно, что заболевание прошло в легкой форме, иначе глава региона не был бы сейчас так бодр, — рассуждают инсайдеры. — Тем не менее, даже обычный грипп или ОРВИ чреваты осложнениями, а тут все-таки был подтвержденный COVID, от которого люди умирают».

По мнению собеседников, губернатор мог бы поберечь себя и не бросаться с головой в сверхактивности с утренними пробежками и турне по дорогам Ямала. Здоровье дороже и никакая работа и ответственность не стоят того, переживают слухачи.

Салехард избавят от имиджа «города чиновников»

Собеседники во властных структурах говорят о новом тренде, заданном высшим руководством ЯНАО — сделать Салехард динамичным развивающимся современным городом, а не просто административным центром. «По мнению окружных элит, сейчас у Салехарда статус „города чиновников“, который серьезно отстает от некоторых других городов Ямала по ряду показателей, — делятся слухачи. — Ходят разговоры, что ямальским верхам очень не нравится жить в „большой деревне“, но переносить столицу в Новый Уренгой или Ноябрьск никто не будет».

В этом отношении любые шаги по развитию Салехарда сейчас приветствуются на высшем уровне, а мэрии и бизнесу фактически дан карт-бланш в данном направлении, уверены инсайдеры. Речь не только об улучшении инфраструктуры и качества жизни, но и о привлечении в город новых бизнес-проектов, туристов и спортсменов, сообщают собеседники.

Мэр занялся физподготовкой подчиненных

В мэрии ямальской столицы рассказывают, что глава города Алексей Титовский не только сам ведет спортивный образ жизни, но и активно насаждает его среди подчиненных. «Титовский совершил рабочий объезд города на велосипедах, что стало настоящим испытанием для некоторых неподготовленных сотрудников администрации, — рассказывает источник в горадминистрации. — А ведь тогда маршрут составил всего несколько километров».

По информации инсайдеров, глава не успокаивается и на ближайшие выходные назначил чиновникам новое спортивное испытание — дружеский матч по мини-футболу между мэрией и общественниками Салехарда. Говорят, организовано все будет «по-взрослому»: судьи, медработники, соблюдение требований профилактики.

Ставленник Артюхова созрел для кадровых решений

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

По данным инсайдеров во властных структурах ЯНАО, исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских готовится к принятию первого кадрового решения на новом месте. «Жаромских недоволен сложившейся ситуацией в строительной отрасли и готовится организовать первую отставку, — рассказывают собеседники. — На днях во время проверки школ и детских садов в части готовности к новому учебному году он устроил выволочку всем ответственным чиновникам».

Муниципальные служащие Надыма пребывают «в тонусе» уже второй месяц, делятся собеседники. Претензии нового руководителя, назначенного губернатором Артюховым, небезосновательны, поэтому уже осенью, став полноправным главой, Жаромских удалит из команды кое-кого из высокопоставленных чинов «за инфантильность и безалаберность», уверены инсайдеры.

Депутат скрывает машину и семью

В политических кругах ЯНАО поговаривают, что депутату-единороссу городской думы Ноябрьска Валентину Цыганкову предстоит объясняться с партийным руководством и коллегами по поводу задекларированных им доходов и имущества. «В ежегодной справке о доходах, расходах и имуществе депутата есть странные несоответствия, — рассказывают инсайдеры. — Например, народный избранник пользуется автомобилем Lexus, которого нет в декларации ни у него, ни у его близких. А годовой доход указан меньше миллиона, несмотря на стабильно работающий бизнес и контракты с госструктурами и силовиками».

Кроме того, в декларации Цыганкова указан только один несовершеннолетний ребенок, хотя сам он ранее заявлял, что воспитывает троих. Даже если предположить, что дети выросли, странностей в этой истории можно найти очень много, а это вредит имиджу не только самого депутата, но и всех его коллег, уверены слухачи.

Ямальская оппозиция запаниковала перед выборами

Фото: сайт ямальского отделения ЕР

Осведомленные собеседники в политических кругах Ямала поговаривают, что избирательных штабах в преддверии выборов в заксобрание воцарился хаос. «Большинство политических сил, ранее хранивших инертность, за три недели до дня голосования пытаются активизироваться, но получается плохо, — рассказывают источники. — Единственные, кто ведет кампанию, хоть как-то напоминающую избирательную — единороссы: они успели забраться на волну борьбы с COVID, помогали малоимущим с продуктовыми наборами и отказываться от участия в топовой повестке не собираются».

У коммунистов царит паника, связанная с тем что потерян главный их инструмент — онлайн-протесты, а кроме критики власти в соцсетях предложить они больше ничего не могут. ЛДПР после выхода из борьбы Ивана Вершинина сосредоточилась на классической агитации, рассчитывая на бэкграунд партии номер два в регионе. «Им главное забрать два мандата в заксо и большего не надо», — уверены собеседники.

Власти ЯНАО вернут в школы дистант

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инсайдеры, знакомые с планами окружных властей, сообщают, что начало учебного года в традиционном очном режиме связано не с отступлением пандемии коронавируса, а с политикой накануне выборов. Якобы чиновникам важно показать, что они контролируют ситуацию и коронавирус практически побеждён в регионе. «Есть огромный риск, что после 13 сентября школьников снова могут отправить на дистанционное обучение, — переживают собеседники. — Сейчас руководству округа важно показать что с угрозой коронавируса они справились, поэтому начинать учебный год на на удаленке они не станут, а введут ее позже».

При этом систему образования ЯНАО уже подготовили к работе в измененных условиях, утверждают слухмейкеры. Все средние общеобразовательные и профессиональные учебные заведения округа уже готовы моментально перейти на дистант, как только будет соответствующее указание, уверены собеседники.

Единороссы боятся поражения

По сообщениям источников в политических кругах, ямальские единороссы всерьез обеспокоены результатами грядущих выборов. «Даже оппозиционеры в разговорах соглашаются с тем, что в выборах всех уровней в ЯНАО победа „Единой России“ неизбежна, поэтому вся эта суета малопонятна, — рассказывают собеседники. — С другой стороны, есть определенная планка, ниже которой опускаться нельзя, поэтому даже маломальский успех оппозиции партия власти воспримет как собственное поражение».

Есть определенный процент голосов, который должны получить единороссы 13 сентября, делятся источники. Расклад сил в региональном парламенте и местных собраниях не изменится в любом случае, однако за снижением электоральной поддержки последуют партийные выводы на всех уровнях.

Коронавирус поможет ямальцам получить McDonald’s ?

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По сообщениям инсайдеров в ямальском бизнес-сообществе, один из предпринимателей договорился с владельцами бренда McDonald’s об открытии ресторана в Ноябрьске. «Пандемия настолько сильно ударила по бизнесу, что „Мак“ решил отступиться от своего правила не открывать рестораны в городах с населением меньше 300 тысяч жителей, — рассказывают слухмейкеры. — Чтобы хоть как-то вернуть доходность бренда, сети пришлось пойти на риск и начать делать исключения».

Имя предпринимателя, решившего открыть «макдачку» в Ноябрьске инсайдеры не называют, однако говорят, что это известный в городе человек. Проект здания, в котором откроется закусочная, якобы уже готов и прошел необходимые согласования, но сможет ли бизнес-идея окупиться, проверить можно будет только на практике.

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