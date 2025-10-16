Британский спецназ начал участвовать в боевых действиях против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Британское спецподразделение непосредственно участвует в боях
Британское спецподразделение непосредственно участвует в боях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британский спецназ принимает непосредственное участие в боевых действиях против России. Об этом сообщил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.

«Спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях», — заявил Бортников, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что речь идет о присутствии иностранных сил в зоне конфликта, что, по его мнению, подтверждается имеющейся у российских спецслужб информацией.

Ранее российские власти неоднократно обвиняли западные страны в поддержке противников России, однако до этого момента не было официальных заявлений о прямом участии британского спецназа в конфликте. Информация о присутствии SAS была впервые подтверждена на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, что подчеркивает новый уровень вовлеченности иностранных сил в региональные события.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британский спецназ принимает непосредственное участие в боевых действиях против России. Об этом сообщил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде. «Спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях», — заявил Бортников, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что речь идет о присутствии иностранных сил в зоне конфликта, что, по его мнению, подтверждается имеющейся у российских спецслужб информацией. Ранее российские власти неоднократно обвиняли западные страны в поддержке противников России, однако до этого момента не было официальных заявлений о прямом участии британского спецназа в конфликте. Информация о присутствии SAS была впервые подтверждена на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, что подчеркивает новый уровень вовлеченности иностранных сил в региональные события.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...