Британский спецназ принимает непосредственное участие в боевых действиях против России. Об этом сообщил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
«Спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях», — заявил Бортников, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что речь идет о присутствии иностранных сил в зоне конфликта, что, по его мнению, подтверждается имеющейся у российских спецслужб информацией.
Ранее российские власти неоднократно обвиняли западные страны в поддержке противников России, однако до этого момента не было официальных заявлений о прямом участии британского спецназа в конфликте. Информация о присутствии SAS была впервые подтверждена на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, что подчеркивает новый уровень вовлеченности иностранных сил в региональные события.
