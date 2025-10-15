Глава Ямала Дмитрий Артюхов выступил на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Речь шла в том числе о добыче трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Подробности выступления сообщают в окружном правительстве.
«Губернатор Ямала участвует в Международном форуме „Российская энергетическая неделя“, который проходит в Москве в восьмой раз. Глава региона выступил спикером в сессии „UNO, DOS, ТРИЗ: „Вызовы, тренды и перспективы добычи нефти в России“, — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружных властей.
Как отметил Дмитрий Артюхов в ходе выступления на сессии, Ямал вышел на второе место по добыче нефти в стране. Предприятия ТЭК запустили новые проекты — Новопортовское и Мессояхское месторождения, кроме этого, стабилизировалась добыча на ряде старых промыслов, например, на Вынгапуровском и Вынгаяхинском НГКМ. Там сегодня ведется вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ)нефти. «При этом довольно большой объем „нефтяных“ ТрИЗ на Ямале являются доступными, а их вовлечение экономически эффективно», — отмечает источник.
Трудноизвлекаемая нефть на Ямале, как и газ, это в основном Ачимовская толща, где объемы запасов оцениваются примерно в пять млрд тонн. Сегодня эти запасы очень значимы для России. Для их разработки в округе уже сформированы три технологических полигона добычи, сообщают в окружном правительстве.
Вопрос расширения применения отечественных технологий и совершенствования методов снижения себестоимости добычи, в частности производственного оборудования, по-прежнему сохраняет свою актуальность. Дмитрий Артюхов отметил, что опыт, накопленный в Ханты-Мансийском автономном округе при освоении месторождений Баженовской свиты, продемонстрировал значительную эффективность технологических полигонов: за семь лет темпы разработки нефти увеличились в три раза. По его словам, аналогичный подход планируется внедрить на Ямале с учетом действующих в регионе налоговых механизмов.
Одна из приоритетных задач для развития ТЭК — рациональное освоение газовых месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Здесь сосредоточено 60% всей добычи газа в стране, а также содержит более половины запасов природного газа округа. А это 18 трлн куб. м, из которых восемь трлн — трудноизвлекаемые или малорентабельные.
«Важно продолжить разрабатывать действующие месторождения, находящиеся рядом с городами, использовать созданную инфраструктуру для обеспечения энергией страны. Поэтому так необходим набор системных решений в поддержку добычи «трудного» газа. Это сейчас одна из задач на уровне государства», – цитирует источник слова Артюхова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!