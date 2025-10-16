Россия нанесла мощный удар возмездия по Украине

Российские войска в ночь на 16 октября нанесли массированный удар по газовой энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что атака стала ответом на удары украинских военных по гражданским объектам на территории России.
«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. По информации ведомства, удары были нанесены высокоточным дальнобойным вооружением, включая ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.
В министерстве уточнили, что целью стали объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные объекты были поражены, а задачи выполнены.
Ранее в МО РФ сообщили, что ВС РФ уничтожили кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot, а также нанесли удары по энергетическим объектам, поддерживающим оборонные предприятия Украины. Были поражены также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
