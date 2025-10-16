Депутаты утвердили перенарезку округов для выборов в тюменский парламент

Тюменские парламентарии утвердили новую схему избирательных округов для выборов в областную думу 2026 года, которые будут проходить на территории юга Тюменской области, а также в ХМАО и ЯНАО. Ключевые корректировки коснулись юга Тюменской области — здесь разделили крупный Казанский округ, куда входили восемь муниципалитетов и увеличили число округов в городе Тюмени — вместе с новым «Южным» округом их стало пять.
В ЯНАО Муравленковский округ №3 был переименован в Ноябрьский, а относившийся к нему поселок Ханымей передан в Пуровский округ №4. Нарезка округов в ХМАО, в сравнении со схемой, принятой в 2015 году, не изменилась, сообщил зампредседателя тюменского облизбиркома Андрей Николаев на заседании областной думы. Новая схема будет действовать до 2035 года.
Представитель избиркома отметил, что изменения, произошедшие на юге Тюменской области, связаны в том числе с ростом численности избирателей в областном центре. Их количество в большинстве сельских территорий наоборот сократилось
Как ранее сообщало URA.RU, новый «Южный» избирательный округ (№21) будет состоять из частей Калининского и Восточного районов города Тюмени. Территории крупного Казанского округа разделили между двумя другими. Общее количество округов не изменилось.
