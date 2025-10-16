Прокуратура требует закрыть компанию блогера Ефремова*

Прокуратура подала иск в суд с требованием признать недействительной регистрацию компании «Ефремов Интернет». Речь идет о юрлице, связанном с блогером Никитой Ефремовым* (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщили СМИ.
«Никулинская межрайонная прокуратура Москвы подала иск в арбитражный суд с требованием признать недействительной регистрацию компании „Ефремов Интернет“», — пишет «Постньюс». Если иск будет удовлетворен, компания блогера будет исключена из реестра, а сделки аннулируют. По данным издания, причиной может быть нарушение закона при создании компании. К примеру, подставные учредители или недостоверные данные.
Ранее в отношении Ефремова* возбудили уголовное дело за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** (организация внесена в перечень террористов и экстремистов, ликвидирована и запрещена в РФ). Его задержали в Москве 19 августа по возвращении с отдыха. Ранее мужчина был известен как бизнесмен, открывший магазины лимитированной обуви, чьи товары покупали российские знаменитости. Произошедшая ситуация не является первым скандалом вокруг блогера: ранее его обвиняли в продаже поддельной обуви. Кто такой Никита Ефремов* и подробности его задержания — в материале URA.RU.
*Никита Ефремов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**ФБК — организация внесена в перечень террористов и экстремистов, ликвидирована и запрещена в РФ
