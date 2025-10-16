Великобритания с помощью провокаций и дезинформации направляет Бельгию на срыв украинского урегулирования. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ (СОРБ) в Самарканде.
«Именно британцы посредством провокаций и дезинформации дирижируют линией Брюсселя на срыв украинского урегулирования», — цитирует Бортникова РИА Новости. По его словам, власти и спецслужбы Лондона «ответственны за неоднократные срывы реальных инициатив по мирному разрешению конфликта на Украине».
Ранее служба внешней разведки РФ сообщила о том, что в Лондоне выражают недовольство из-за провала многолетних попыток добиться стратегического поражения России и в настоящее время разрабатывают новую провокацию. Согласно данным с сайта российской разведки, британские власти планируют задействовать группу россиян, сражающихся на стороне ВСУ.
