Продажу сигарет с фильтром планируют запретить

Европейский союз рассматривает возможность введения запрета на продажу сигарет с фильтром. Об этом сообщает издание Bild.
Такое решение было инициировано после изучения отчета исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения, отмечается в материале. Проект соответствующего решения планируется рассмотреть на предстоящей конференции ВОЗ в Женеве в ноябре 2025 года.
В проекте документа Совета ЕС указывается, что эксперты ВОЗ прямо рекомендуют запретить фильтры как меру, способствующую снижению привлекательности сигарет для потребителей. По сведениям издания, Совет ЕС склоняется к принятию данной рекомендации, рассматривая запрет на производство, импорт и продажу такой продукции как важный вклад в борьбу против табака. Также упоминается, что возможным дополнительным регулированием может стать запрет на электронные сигареты.
Как отмечается в материале, реализация этих мер потребует пересмотра действующей «Директивы о табачных изделиях» и окажет значительное влияние на табачный рынок ЕС. Особенно это затронет Германию, где 95% всех сигарет оснащены фильтрами, что сделает подобный запрет фактически равносильным полному запрету сигарет. Данная инициатива развивает более ранние предложения ВОЗ о повышении налогов на вредные для здоровья продукты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.