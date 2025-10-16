Продажу сигарет с фильтром планируют запретить

Bild: ЕС запретит продажу сигарет с фильтром
В Европе хотят снизить привлекательность сигарет
В Европе хотят снизить привлекательность сигарет Фото:

Европейский союз рассматривает возможность введения запрета на продажу сигарет с фильтром. Об этом сообщает издание Bild.

Такое решение было инициировано после изучения отчета исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения, отмечается в материале. Проект соответствующего решения планируется рассмотреть на предстоящей конференции ВОЗ в Женеве в ноябре 2025 года.

В проекте документа Совета ЕС указывается, что эксперты ВОЗ прямо рекомендуют запретить фильтры как меру, способствующую снижению привлекательности сигарет для потребителей. По сведениям издания, Совет ЕС склоняется к принятию данной рекомендации, рассматривая запрет на производство, импорт и продажу такой продукции как важный вклад в борьбу против табака. Также упоминается, что возможным дополнительным регулированием может стать запрет на электронные сигареты.

Как отмечается в материале, реализация этих мер потребует пересмотра действующей «Директивы о табачных изделиях» и окажет значительное влияние на табачный рынок ЕС. Особенно это затронет Германию, где 95% всех сигарет оснащены фильтрами, что сделает подобный запрет фактически равносильным полному запрету сигарет. Данная инициатива развивает более ранние предложения ВОЗ о повышении налогов на вредные для здоровья продукты.

