«Побег и точка»: какие странности присутствуют в исчезновении семьи Усольцевых

Физиогномист Воеводин заявил о странностях в последнем видео Усольцевой
Поиски семьи Усольцевых продолжаются
Поиски семьи Усольцевых продолжаются
новость из сюжета
Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и пятилетней дочери Арины в Краснодарском крае начались 1 октября, но не дали никакого результата. Семья, пропавшая в тайге более двух недель назад, могла сознательно инсценировать исчезновение и покинуть Россию, заявил бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев.

Физиогномист Олег Воеводин изучил последнее видео 48-летней Ирины и отметил его странности. Он заявил о нехарактерной для женщины мимике. Следственный комитет основным вариантом считает несчастный случай. Какие странности исчезновения Усольцевых выявили эксперты — в материале URA.RU.

Странности последнего видео Усольцевых

Пропавшая Ирина Усольцева на последних опубликованных видео выглядела уставшей и рассеянной, сообщил физиогномист Олег Воеводин, проанализировав записи, размещенные женщиной перед исчезновением. «В последнее время заметна рассеянность внимания: берется за многое сразу, включает режим многозадачности, но не всегда доводит начатое до конца. Живет эмоциями, умеет радоваться по-настоящему — ярко, от души. На последнем видео видно, что она держит усталость в себе», — рассказал Воеводин aif.ru.

Эксперт обратил внимание, что в обычной жизни женщина отличалась собранностью и ответственностью: она всегда продумывала все детали наперед и умела держать эмоции под контролем, даже в стрессовых ситуациях. Он добавил, что Усольцева могла быть резкой в высказываниях и иногда позволяла себе говорить без оглядки.

«Побег и точка»

Усольцевы знали, куда шли

Мордвинцев убежден, что семья тщательно спланировала свой поход, ссылаясь на факты, которые, по его мнению, не складываются в версию несчастного случая. «Муж и жена — опытные туристы. Они прекрасно знали, куда шли. Тем более родители взяли с собой маленького ребенка. Даже я, турист не самый опытный, понимаю, что в такой поход необходимо взять с собой средства, чтобы сохранить жизнь. Однако телефон Сергея, судя по зарегистрированному сигналу, был на трассе. Это вызывает у меня вопросы», — отметил в разговоре с aif.ru бывший следователь.

Пара тщательно спланировала поход, но не взяла ничего жизненно необходимого

В беседе с изданием эксперт обратил внимание, что Усольцевы отправились в поход по маршруту «Минская петля» из поселка Кутурчин, не дожидаясь экскурсионной группы. При этом, по словам Мордвинцева, опытные туристы в подобных условиях обязательно берут с собой несколько средств связи и резервные батареи. Однако у семьи был только один телефон, а пауэрбанк отсутствовал, что нехарактерно для подготовленных путешественников. Он предположил, что смартфон мог понадобиться не для выхода на связь в глуши, а, например, для активации новой SIM-карты за границей.

У семьи есть связи в Штатах

Дополнительным аргументом в пользу версии о побеге Мордвинцев считает деловые и семейные связи Усольцевых в США. Сергей Усольцев имел успешный строительный бизнес и занимался образовательными программами по обмену с американскими городами. Старший сын находится в Соединенных Штатах.

По мнению бывшего следователя, возможные угрозы или трудности с легальным выездом могли подтолкнуть семью к инсценировке исчезновения. Он не исключил, что у Усольцевых был еще один комплект документов и подготовлен маршрут ухода за границу, чтобы запутать поисковиков и избежать розыска. «Моя версия — побег, и точка», — подчеркнул он.

Они взяли в поход маленькую дочь и домашнего питомца

По мнению Мордвинцева, главная несостыковка заключается в дочери Арине. Он отмечает, что семья осознавала: предстоящее путешествие — не развлекательная прогулка на лодке, а серьезное и ответственное мероприятие. Мордвинцев указал, что из-за особенностей поведения ребенка в таком возрасте скорость передвижения могла существенно снизиться. При этом он выразил сомнение в безответственности родителей, отмечая, что Арина — не первый их ребенок. Кроме того, с ними была также собака.

«Могут скрываться всю жизнь»

«Технически организовать подобный побег возможно»

Версию о том, что семья Усольцевых могла не погибнуть, а инсценировать свое исчезновение и покинуть Россию по поддельным документам, поддерживает и криминалист Михаил Игнатов. В беседе с telegram-каналом «Кучерявый Красноярск», который освещает ход поисковой операции он отметил, что технически реализовать такой побег возможно, если человек владеет необходимыми навыками и имеет ресурсы.

«Если человек точно знает, где он может скрыться, если у него имеются необходимые ресурсы, то делать это он может хоть всю жизнь. Тем более мы же понимаем, что интерес к пропавшему со временем угасает, волна, скажем так, сходит, и лицо человека забывается. Актуальна история только по началу, как сейчас с Усольцевыми», — заявил Игнатов. Он пояснил, что для успешного исчезновения не требуется даже менять внешность, достаточно оформить новые документы и соблюдать осторожность.

Как можно получить поддельные паспорта

По словам эксперта, поддельные паспорта можно получить как через подпольные типографии, так и при поддержке спецслужб. В первом случае, по словам Игнатова, современное оборудование позволяет создавать документы, отличить которые от настоящих возможно только при детальной экспертизе. Во втором — при наличии заинтересованности со стороны специальных органов изготовление документов и пересечение границ значительно упрощается. В качестве вероятного маршрута побега рассматривается выезд в Казахстан нелегальными тропами, далее — перелет в третью страну, например, Турцию, а затем — в США.

Блогер Александр «Кучерявый», принимавший участие в поисках, подтвердил, что Усольцев был опытным походником и имел деловые и личные связи в США. Семья регулярно отправляла детей на обучение в Америку, а сам Усольцев был связан с международными проектами и получал из-за рубежа гранты. Блогер отметил, что в машине семьи после исчезновения остались документы, деньги и личные вещи, что может указывать как на внезапность событий, так и на попытку инсценировки.

Следователи отвергают версию о побеге

В Следственном комитете Красноярского края, однако, отвергают версию о бегстве семьи за границу. Официально основной гипотезой остается несчастный случай: Усольцевы могли заблудиться или попасть в природную ловушку. Следователи подчеркивают, что пропавшие не взяли с собой ценные вещи и документы, что нехарактерно для сознательного побега.

