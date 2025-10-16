Организаторы поджога Дома профсоюзов в Одессе, в результате которого 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек, могут быть ликвидированы до начала официального расследования трагедии. Об этом сообщила жительница Одессы, ставшая свидетелем событий.
«Я так думаю, что когда придет время и можно будет по закону все это расследовать, то многих исполнителей уже не будет в живых», — заявила жительница Одессы в интервью РИА Новости. Она также выразила уверенность, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий, ликвидированный во Львове в августе, был одним из организаторов поджога здания профсоюзов.
Парубий был застрелен 30 августа 2025 года во Львове. Глава национальной полиции Украины Иван Выговский сообщал о задержании подозреваемого в его убийстве. По словам Выговского, в ликвидации Парубия якобы просматривается «русский след», однако никаких доказательств этой версии предоставлено не было. В свою очередь, в службе безопасности Украины заявили, что не нашли подтверждений причастности России к произошедшему.
Во время событий государственного переворота 2013–2014 годов на Украине Парубий был известен как «комендант Майдана». Участники протестов утверждали, что он был причастен к координации вооруженных столкновений и расстрелу митингующих неизвестными снайперами. По словам бывшего депутата Верховной рады и экс-военнослужащей ВСУ Надежды Савченко, оружие для протестующих поступало с ведома организаторов акций, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы «Украина», сопровождал лично Парубий.
Власти Украины засекретили расследование по делу об убийстве бывшего председателя Верховной рады и главного идеолога Майдана. А президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил ему звание Героя страны.
