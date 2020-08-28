Пять продуктов, из-за которых вам никогда не похудеть

Диетологи советуют забыть про продукты с глютеном и лактозой Фото: Антон Бородин © URA.RU

Многие люди с лишним весом пытаются садиться на диеты, но бросают начатое, так как не видят результата. Мечтающие о стройности как правило исключают вредные продукты вроде сахара, мучного и жареного, но даже не подозревают, что этого недостаточно. В нашем рационе питания содержится еще немало продуктов, которые мешают нам похудеть. Диетологи назвали URA.RU пять самых неочевидных продуктов, про которые стоит забыть, если стрелка на весах так и стоит на месте.

Молочные продукты

Лучше забыть про обычное молоко и отдать предпочтение кокосовому Фото: depositphotos.com

Есть такие понятия как пищевая аллергия и пищевая непереносимость, объясняет врач-эндокринолог Антон Поляков. У человека могут генетически отсутствовать ферменты для переваривания определенной пищи. А порой именная система реагирует на какие-то продукты агрессивно. В результате, как отмечает эксперт, в организме накапливается жидкость, нарушается работа желудочно-кишечного тракта и происходит набор лишнего веса. Проблемными для определенной категории людей часто бывают молочные продукты. «В первую очередь нужно отказаться от сыра, так как он богат гистамином и может восприниматься организмом как весьма аллергенный продукт», — подчеркнул Поляков.

Диетолог, врач высшей медицинской категории Римма Мойсенко рекомендует заменить молочные продукты кокосовым молоком. Также в качестве альтернативы можно рассмотреть хорошо очищенное миндальное и овсяное молоко.

Продукты, содержащие глютен и дрожжи

Если слизистая кишечника находится в плохом состоянии, глютен будет лишь поддерживать воспаление. К продуктам, содержащим данный компонент, относятся пшеница, рожь и ячмень. Дрожжи также вызывают брожение в кишечнике, отмечает Мойсенко. Заменить эти продукты врач советует рисовой и гречневой лапшой, конопляной, амарантовой, льняной крупой и всеми видами риса, за исключением белого очищенного.

Пасленовые

Стоит отказаться от ряда круп и мучных изделий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пасленовые (картофель, баклажан, табак, томат и овощной перец, стручковый перец, дереза, паслен), как уточняет Мойсенко, также вызывают воспалительные процессы в организме. Из пасленовых в первую очередь диетолог советует исключить перец и баклажаны. Также стоит ограничить количество томатов. Употребление картофеля необходимо снизить до одного раза в неделю. Причем есть его рекомендуется в отварном холодном виде. «Там содержится резистентный крахмал, который поможет человеку накормить микробиоту, а всасываться в организм не будет. Можно попробовать разнообразить список овощей крестоцветными: брокколи, цветной, брюссельской и краснокочанной капустой», — добавила собеседница агентства.

Фрукты

Избыток фруктозы, по словам Полякова, также способствует накоплению лишних килограммов. Дело в том, что большое количество фруктозы оказывает нагрузку на печень, вследствие чего печень хуже расщепляет жиры. Также чрезмерное поедание фруктов может спровоцировать инсулиновую резистентность, а это уже прямая дорога к набору веса. «Проблемными являются экзотические фрукты (манго, киви, бананы), фрукты с высоким гликемическим индексом (виноград, персики), а вот зеленое яблоко или груша уже другое дело. Но чтобы не потолстеть, лучше употреблять не более 200 грамм ягод и фруктов в день», — уточнил эндокринолог.

По мнению Мойсенко, количество фруктов следует ограничить до одного в день. От слишком сладких и перезревших фруктов нужно отказаться совсем. Также лучше забыть про сахар, мед и сухофрукты. «Провозглашаем принцип: лучший фрукт — это ягода или овощ», — советует она.

Продукты, содержащие Омега-6

Людям, стремящимся избавиться от лишнего веса, также необходимо сократить количество продуктов, содержащих Омега-6 жирные кислоты, считает Мойсенко. Таких продуктов и без того много в продуктах животного происхождения, в частности, мясе и птице. От подсолнечного, кукурузного, льняного и рапсового масла Мойсенко призывает отказаться совсем. Также Омега-6 богаты арахис и фисташки.

Лучше обратить внимание на продукты, в которых есть Омега-3 и Омега-9. Эти жиры содержатся в семенах льна и чиа, кокосовом и оливковом масле (не более одной ложки). По словам Полякова, Омега-3 также есть в жирной рыбе, икре, других морепродуктах, дичи, в частности, оленине и лосятине.

Как отмечает собеседник агентства, избыток Омега-6 вызывает воспаление в организме и приводит к накоплению жировых клеток в области живота. «Омега-6 жирных кислот у нас получается гораздо больше, чем Омега-3. И это процентное несоответствие может приводить к хроническому воспалительному процессу и поддержанию хронических болезней», — утверждает Мойсенко.

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