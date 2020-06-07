Правильное питание: пять продуктов, от которых нужно отказаться

Диетологи рекомендуют ограничить потребление сахара, хлеба и молочной продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врачи по всему миру бьют тревогу и предупреждают, что привычная еда может быть опасна для здоровья. В День безопасности пищевых продуктов диетологи призывают задуматься о правильном питании и по возможности исключить из своего рациона вредные продукты, заменив их более полезными аналогами. URA.RU выяснило, от чего нужно отказаться, чтобы жить долго и оставаться здоровыми.

1. Молочные продукты

В мире не так много людей, способных усваивать лактозу Фото: depositphotos.com

Только 30% населения планеты могут переваривать и усваивать лактозу. Для здоровья остальных она вредна, говорит диетолог с 20-летним стажем, врач высшей медицинской категории Римма Мойсенко. «Если есть какая-то проблема с лишним весом или желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), нужно для начала исключить продукты с лактозой, даже включая кисло-молочные продукты», — заявила она URA.RU.

В первую очередь нужно отказаться от глазированных сырков и творожных масс, потому что там содержатся трансжиры, советует диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Трансжиры опасны тем, что повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний — инсультов и инфарктов. Творожная масса изготавливается на 18%-м жире, а для организма такая жирность избыточна, считает она. Потому этот продукт небезопасен для желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Чем заменить

Дианова рекомендует заменить сырки и творожные массы на творог. Он имеет меньший срок годности, а значит более натуральный, в нем содержится меньше консервантов. А если хочется сделать его слаще, то можно добавить туда варенье на натуральном сахарозаменителе, например, стевии, банан или сезонные ягоды. По мнению диетолога, получается идеальная еда — там есть белки, жиры, углеводы и даже клетчатка.

Людям с непереносимостью лактозы Мойсенко советует заменить молочные продукты из магазина заквасками, которые продаются в аптеках, и с их помощью самостоятельно заквашивать молоко. Дело в том, что в этих заквасках содержится лактаза, которая нейтрализует лактозу.

2. Сладости

Сладости не только портят фигуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вредны все сахаросодержащие продукты, но самый вредный из них — молочный шоколад, говорит Дианова. «Это смесь насыщенных жиров, там опять же могут содержаться трансжиры и множество химических компонентов», — утверждает гастроэнтеролог.

Кроме этого, не стоит доверять всем без исключения продуктам, на которых написано, что они диетические и полезные, но в их составе обилие Е-добавок. По словам врача, добавки позволяют продукту дольше храниться, но, попадая в организм, повышают риск канцерогенеза (реорганизации нормальных клеток), что в будущем может привести к раку, а для беременных опасны развитием уродств у плода. К тому же многие Е-добавки также аллергенны.

Чем заменить

Долька горького шоколада, где содержание какао-бобов превышает 55%, пойдет на пользу организму, считает директор Института диетологии и диетотерапии, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он также рекомендует есть вместо вредных продуктов сухофрукты и орехи. А сладости, по его словам, можно заменять инулином (органическое вещество из группы полисахаридов, полимер D-фруктозы — прим. ред.).

3. Красное мясо

Употребление в пищу красного мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врач-диетолог Гинзбург не рекомендует есть красное мясо в больших количествах, особенно оно опасно для людей преклонного возраста. Красное мясо плохо влияет на кишечную микрофлору, способствует развитию злокачественных опухолей и прогрессированию ишемической болезни сердца. Собеседник агентства утверждает, что красное мясо можно есть два-три раза в неделю по 40 граммов.

Чем заменить

По словам диетологов, самый лучший заменитель красного мяса — жирная морская рыба, например, скумбрия или лосось. Либо можно есть белое мясо, например, птицу.

4. Подсолнечное масло

Пасленовые вредны для организма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подсолнечное масло, а также его аналоги, соевое или кукурузное, россияне обычно употребляют в слишком больших количествах, потому оно может навредить здоровью. В нем переизбыток омега-6 жирных кислот, что способствует развитию ишемической болезни, сахарного диабета, дегенеративных заболеваний мозга вроде болезни Альцгеймера, а также приводит к преждевременному старению.

Чем заменить

Диетолог рекомендует заменять эти масла на оливковое или льняное. Жарить пищу, по его мнению, лучше на оливковом или кокосовом масле.

5. Фрукты и овощи

Людям, которые заботятся о своем здоровье, стоит ограничить потребление пасленовых, считает Мойсенко. К ним относятся баклажаны, помидоры, перец, картофель. По словам врача-диетолога, они негативно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта, а также вызывают брожение и воспаление кишечника. Она также раскритиковала традиционный летний салат, отметив, что помидоры с огурцами в одном приеме не сочетаются.

Ягоды могут выступить гораздо более полезной альтернативой фруктам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По мнению Мойсенко, фрукты тоже не всегда полезны. Фруктоза, как отмечает она, является виновником дислипидемии — нарушения липидного обмена в крови (липиды влияют на процессы всасывания, трансформации и обмена жиров в организме — прим. ред.), повышения уровня триглицеридов (эти вещества накапливаются в клетках жировой ткани — прим. ред.), формирования метаболического синдрома и подагры. Поэтому одного фрукта в день вполне достаточно.

Чем заменить

Ягоды — прекрасная альтернатива фруктам. Они содержат витамины, микроэлементы, которые ощелачивают организм, а не закисляют его, как фрукты.