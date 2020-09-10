Выборы в «медвежьем углу» стали вызовом для свердловских властей

До сего дня Махнево редко привлекало к себе внимание свердловских политэлит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский поселок Махнево — один из «медвежьих углов» региона — внезапно оказался в центре внимания областной власти. Этой осенью там проходят единственные полномасштабные выборы в регионе — махневцам предстоит выбирать всех десятерых депутатов городской думы.

Между тем, выборы в этом поселке предельно конкурентные и непредсказуемые. На десять мандатов претендует 50 кандидатов, в том числе, представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», а также самовыдвиженцы. С учетом того, что в Махнево проживает чуть больше 5 000 избирателей, любой кандидат, теоретически, может обойти их всех, поэтому сказать, на чью сторону склонятся симпатии — затруднительно.

Махнево — не самая благополучная территория Среднего Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всего в Свердловской области на кону 25 мандатов. Из них 10 — в Махнево. Особенностью территории является ее раздробленность — Махнево состоит из 40 сел и деревень, многие из которых находятся на приличном отдалении друг от друга. При этом, по свидетельству местных жителей, между ними, как правило отсутствуют нормальные дороги. Собеседники URA.RU из числа махневцев жалуются на низкий уровень жизни, весьма скромные доходы и плохое качество питьевой воды.

В силу этого протестные настроения высоки. На прошлых думских выборах «Единая Россия» смогла получить только 5 мандатов из 10, причем, даже их единороссам удалось завоевать не благодаря партийному бренду, а в силу банальной скупки голосов местными предпринимателями.

Правда, в этот раз партия власти подошла к выборам в Махнево намного серьезнее. «Это небольшой муниципалитет, но формирование всех органов власти идет очень конкурентно, поэтому мы очень серьезно отнеслись к подбору кандидатов. Мы проводим социологию и сопровождаем каждого из них технологически. Наша задача — получить квалифицированное большинство в местной думе», — рассказал лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

Однако не дремлют и другие политические партии, хотя злые языки утверждают, что кандидатов на махневские выборы они набирали чуть ли не по интернету. Кандидат на пост мэра Махнево Илья Чиж считает такой подход бесперспективным: местные не поддержат чужаков.

Инсайдеры сообщают, что упомянутые «мобилизационные технологии» в Махнево активно применяются: работники учреждений образования и культуры буквально требуют от своих «клиентов» голосовать за партию власти. Энергоснабжающая организация обещает списать долги за «правильное» голосование. А местные бизнесмены начали мобилизацию деклассированных элементов, проще говоря, алкоголиков, готовых отдать голос за бутылку спиртного.

«В округе председателя думы Игоря Авдеева его жена через магазин раздает избирателям разные „ништячки“. Вице-спикер Сахават Алышов, по слухам. просто подкупил своего главного конкурента-справоросса, и тот не ведет вообще никакой агитации», — рассказал Илья Чиж.

Господина Алышова в Махнево именуют «хозяином района» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На исход голосования может повлиять местная азербайджанская диаспора. Ее представляют двое депутатов — единоросс Сахават Алышов и коммунист Ясар Агаев. Выходцы из Закавказья контролируют местный деревообрабатывающий бизнес, и являются работодателями для большинства местных жителей. Махневские инсайдеры не сомневаются, что проживающие в поселке азербайджанцы дружно придут на участки и поддержат своих лидеров.

Cплоченность местных азербайджанцев в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил и глава азербайджанской диаспоры на Среднем Урале Шахин Шихлински. «В Махнево давно компактно проживают азербайджанцы, многие из которых занимаются бизнесом. Они очень сплоченные. Безусловно, все, кто имеют право голосовать, пойдут в воскресенье на участки и проголосуют за достойных кандидатов», — сказал глава диаспоры.

Местные собеседники агентства отмечают, что между представителями азербайджанской и русской диаспоры нередки конфликты. Однако, как правило, они носят бытовой характер. Русские полагают, что некоторые из южан связаны с криминалом: например, депутата Ясара Агаева в Махнево считают родственником криминального авторитета Агаяра Агаева по кличке «Седой». Насколько повлияют криминальные интересы на политическую повестку, не могут сказать даже аборигены.

С переизбранием думы бурление политической жизни в Махнево не закончится — новому созыву думы предстоит выбирать нового мэра. В том, что нынешний градоначальник Александр Лызлов — слабый руководитель, сходятся как источники в областной власти, так и махневские инсайдеры. Однако последние убеждены, что если состав думы не поменяется, то сохранит свой пост и Лызлов, поскольку на его персоне завязаны экономические интересы местного бизнеса. Комментарий Александра Лызлова относительно предвыборной ситуации получить не удалось — его не оказалось на рабочем месте.

Дело чести Сергея Бидонько — заработать максимум мандатов для ЕР Фото: Анна Майорова © URA.RU

Источники URA.RU в резиденции губернатора отмечают, что Махнево неожиданно стало серьезным вызовом для «политического» вице-губернатора Сергея Бидонько: добыть максимальное количество мандатов для «Единой России» для него — дело чести. Накануне большой избирательной кампании 2021 он должен доказать главе региона Евгению Куйвашеву свое знание территорий и контроль над политическими процессами.