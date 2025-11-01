США готовятся к военным действиям против Нигерии по приказу Трампа
02 ноября 2025 в 03:42
Министр обороны США Хегсет сообщил о подготовке ведомства к операциям в отношении Нигерии. Данные меры предпринимаются по указанию президента Трампа на фоне выдвинутых в адрес африканской страны обвинений. Об этом он заявил в социальных сетях.
