Военное ведомство США готовится к силовой операции в Нигерии

02 ноября 2025 в 03:54
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Военное ведомство США готовится к силовой операции в Нигерии по указанию президента Дональда Трампа. Об этом заявил американский министр обороны Пит Хегсет в соцсетях.

«Департамент войны» готовится к действиям. Либо правительство Нигерии защитит христиан, либо мы уничтожим исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния», — написал Хегсет в соцсетях.

Угроза военного вмешательства США в Нигерию следует из серии заявлений президента Трампа о защите христианского населения страны от атак радикальных группировок. Ранее Трамп приказал военному ведомству подготовить возможные меры против исламских экстремистов в Нигерии и пригрозил прекращением американской помощи стране в случае продолжения насилия в отношении христиан.

