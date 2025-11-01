Дроны атаковали регионы России, в некоторых городах сработали силы ПВО: онлайн-трансляция
Украинские дроны атаковали сразу несколько регионов РФ
Беспилотники атаковали сразу несколько регионов РФ в ночь на 2 ноября. По информации Минобороны, с 20:00 до 23:00 по московскому времени были сбиты 29 украинских дронов, больше половина из которых — над акваторией Черного моря. Как сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов, в городе-курорте сработали системы ПВО. Об угрозе атаки беспилотников объявили власти Туапсе, Новороссийска, Пензенской, Воронежской, Тульской, Брянской, Белгородской и Липецкой областей.
На фоне новостей об атаках БПЛА были также закрыты аэропорты Пензы, Краснодара, Сочи, Саратова, Волгограда и Геленджика. Последние новости о налетах дронов на РФ — в трансляции URA.RU.
