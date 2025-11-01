Раскрыта ужасная деталь из жизни курян под оккупацией ВСУ

Похороны проходили из-за невозможности выйти на кладбище Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Суджи Курской области во время оккупации со стороны ВСУ были вынуждены хоронить своих соседей в теплицах и огородах жилых домов. Информация стала известна в ходе проведения поисковых мероприятий совместно с главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ. Об этом заявил старший лейтенант Дмитрий Дубов.

«Находим гражданское население, которое погибло, проводим либо эксгумацию, если тела закопаны, потому что очень много случаев, что мирные жители, которые не покидали Суджу во время оккупации, они хоронили своих соседей в огородах, на участках, где-то в теплицах», — сообщил Дубов. Его слова приводит РИА Новости.