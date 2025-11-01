Власти придумали, как заставить бизнес изготавливать больше бензина для россиян

В России планируют стимулировать нефтезаводы к увеличению объемов топлива для внутреннего рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство рассматривает налоговые льготы для нефтезаводов, увеличивающих производство топлива для внутреннего рынка. Об этом сообщают СМИ.

«Правительство обсуждает введение налоговых льгот для нефтеперерабатывающих заводов, которые нарастят объемы топлива для российского рынка. Вице-премьер Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго подготовить соответствующие изменения в законодательство. Оно сформировано по итогам очередного заседание штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов, которое состоялось 22 октября „, — передает РБК со ссылкой на два источника в отрасли.

Параллельно рассматриваются корректировки биржевых торгов: возможен приоритет для конечных потребителей, ограничения цен на авиакеросин и усиление контроля за сделками. С 27 октября по 1 ноября цены на бензин и дизель снижались, но в начале ноября вновь начали расти. Эксперты отмечают, что действующий демпферный механизм недостаточно стимулирует производителей к увеличению поставок на внутренний рынок.

Продолжение после рекламы



