Дроны налетели на российский курорт, поврежден местный порт
02 ноября 2025 в 03:56
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На территории Туапсе ведется противодействие налету БПЛА. В результате падения беспилотников зафиксированы разрушения объектов портовой инфраструктуры, после чего произошло воспламенение. Данных о пострадавших в результате инцидента на текущий момент не зарегистрировано. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
