Фрагменты БПЛА упали на дом в Туапсинском округе
02 ноября 2025 в 04:31
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата пострадало многоквартирное здание в поселке Сосновый, расположенном в Туапсинском округе. Осколки БПЛА попали в третий этаж жилого дома, что привело к повреждению оконных стекол. Согласно предварительным данным, среди жителей пострадавших не зарегистрировано. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
