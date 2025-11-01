Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Фрагменты БПЛА упали на дом в Туапсинском округе

02 ноября 2025 в 04:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата пострадало многоквартирное здание в поселке Сосновый, расположенном в Туапсинском округе. Осколки БПЛА попали в третий этаж жилого дома, что привело к повреждению оконных стекол. Согласно предварительным данным, среди жителей пострадавших не зарегистрировано. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал