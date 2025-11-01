Придорожное кафе срочно продают в Кургане Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане выставили на продажу действующее придорожное кафе за 1,5 млн рублей. Оно находится на трассе 261 километре трассы Р-254 Иртыш. Объявление опубликовано на популярном сайте.

«Пpедлaгаeтcя к прoдаже действующeе кaфе на оживлeннoй тpаcсe c выcoким тpафиком. Два меблирoвaнных зaла — ocновнoй и большoй бaнкeтный, полнoстью обopудoвaннaя куxня. На тeрpитoрии pасполoжeна бaня, детcкaя площaдкa. Цена 1,5 млн рублей за все», — указано в объявлении на популярном сайте.

В связи с чем владелец избавляется от действующего бизнеса, не уточняется. Однако в объявлении указано, что продажа срочная.

