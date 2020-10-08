Тюменские инсайды: политики скрывают коронавирус

Коронавирус меняет ваши запросы Коллаж: URA.RU

Пока тюменские депутаты и чиновники пытаются справиться с коронавирусом в своих рядах, замгубернатора Владимир Сысоев готовит «крестовый поход» на малый бизнес. Региональному ЛДПР из-за кадрового голода приходится идти на репутационные риски, а коммунисты проигрывают там, где невозможно проиграть.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Владимир Сысоев будет бороться с нелегальным малым бизнесом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Правительство объявит войну нелегалам

В областном правительстве обсуждают слухи о разработке плана войны с нелегальным малым бизнесом в регионе. «Говорят, что за дело взялся сам замгубернатора Владимир Сысоев. В планах — сформировать негативное отношение к кустарям, которые работают в черную и не платят налоги. Кроме того, будут давить рублем — планируют помогать только тем, кто работает в чистую. А серые компании из малого бизнеса будут задавливать так, что им останется либо закрыться, либо перейти на белые зарплаты. Ибо не дело в сложные времена уходить от налогов, когда бюджет в минусе», — передают слухмейкеры.

Политики скрывают, что переболели коронавирусом

Ходят слухи, что переболевшие коронавирусом тюменские депутаты и чиновники предпочитают умалчивать об этом. «Непонятно, с чем это связано, но стараются поменьше говорить о своей болезни, а лучше всего — скрыть. При этом болеют Covid-19 чиновники и депутаты как городского, так и областного уровня. По одной из версий — потому что болезнь переносят в легкой форме, включая возрастных политиков. И поэтому особо не упоминают — чтобы не способствовать разгильдяйскому отношению к мерам безопасности. А возможно, просто не хотят из-за каких-то моральных убеждений», — передают инсайдеры.

Алексей Чирков не захотел в региональное заксобрание Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Чирков отказался идти в облдуму…

В региональном правительстве судачат, что член партии ЛДПР и депутат гордумы Алексей Чирков отказался от мандата депутата тюменской областной думы сразу по нескольким причинам. «Во-первых, его не привлекает срок мандата — всего на год. Во-вторых, он не особо хочет тратить сейчас деньги на выборы в областную думу — а избирательная кампания начнется уже весной. И это не смотря на то, что он продал базу „Липовое“. Так что вопрос его участия в выборах в следующем году тоже пока открыт», — обсуждают сплетники.

…, а в региональном ЛДПР кадровый голод

В курилках тюменской облдумы обсуждают, что региональной ячейке ЛДПР приходится принимать не самые удачные решения из-за кадрового голода. «Очень странным выглядит передача мандата депутата областной думы Александру Лобову, который запомнился общественности как антипрививочник. Но стоит понимать, что с кадрами у партии сейчас очень плохо. Бывший лидер Мурат Тулебаев сидит в СИЗО, городской депутат Алексей Чирков отказался от облдумы — выставлять просто некого. Вот и принимаются странные решения», — посмеиваются источники.

Тамара Казанцева не смогла убедить коллег и потеряла контроль над партией Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Казанцева упустила уникальную возможность…

Поговаривают, что лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева упустила уникальную возможность для Тюменской области — полностью «перехватить власть» в одном из сел. «Из-за неразбирихи с муниципальными выборами в районах случилось так, что в Вершининском поселении местная дума стала „красной“ — из десяти депутатов шесть — коммунисты. И у них были все шансы поставить „красного“ главу села. Казанцева даже ездила туда, вела какие-то переговоры. В итоге депутаты поддержали единоросса Раиса Баширова. Удивительно, что такой, казалось бы, опытный политик не смогла решить элементарный вопрос. Говорят, что такой конфуз не сойдет ей с рук, и Казанцеву могут убрать из руководства не только партии, но и из думы», — посмеиваются слухмейкеры.

… и теперь ее заменят «варягом»

В областной думе ходят слухи, что лидеру тюменских коммунистов Тамаре Казанцевой предстоит новый виток борьбы за власть. «Федералы планируют пропихнуть на место одномандатника в тюменском заксобрании центрального аппаратчика. Так что Казанцевой предстоит отставить свое кресло в облдуме перед центральным аппаратом КПРФ в Москве. Но скорее всего, в 2021 году произойдет ее замена на „варяга“, а ее попросят тихо уйти на пенсию», — шепчутся слухачи.

Дмитрий Мазуров больше не совладелец тюменского ТЦ «Кристалл» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ТЦ «Кристалл» меняются собственники

В бизнес-кругах шепчутся, что один из самых крупных торговый центров города — «Кристалл» — начал терять собственников. «Ранее им владели структуры бывшего акционера Антипинского НПЗ Владимира Калашникова и экс-главы группы компаний „Новый поток“ Дмитрия Мазурова. Последний сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Из собственников остался Калашников — и не факт, что он удержит „Кристалл“ в собственности. Ведь он сейчас отбивается от кредиторов Антипинского НПЗ, которые вознамерились за счет продажи торгового центра вернуть часть убытков», — сообщают слухачи.

Тюменцам запретили говорить с журналистами

Ходят слухи, что глава Тобольского района Леонид Митрюшкин устал от внимания прессы к подведомственному району, особенно к проблемному Заболотью, и решил вопрос кардинально. «Глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев отчитал жителей подведомственных ему населенных пунктов и запретил общаться с журналистами. Мол, нечего выносить сор из избы — разберемся сами. Говорят, что распоряжение идет от самого главы Тобольского района Митрюшкина», — посмеиваются слухачи.

Тюмени грозит забастовка кондукторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Среди кондукторов зреет забастовка

В городской администрации ходят тревожные слухи, что среди местных кондукторов зреет забастовка. «Когда объявили масочный режим, именно им доставалось по полной: с одной стороны — потоки негатива от пассажиров, с другой — недовольство начальства тем, что не заставили пассажиров надеть маски. Сейчас, когда разрешили высаживать тех, кто не соблюдает защитные меры, стало легче. Но собираются принять новый норматив — что нельзя высаживать из автобуса детей младше 16 лет. А именно эта категория — самая проблемная. В итоге штрафовать будут кондукторов, которые ничего не смогут сделать. Они очень недовольны таким отношениям властей и строят планы по отстаиванию своих прав», — передают инсайдеры.

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