Легенда российского рока выступит с концертом в ХМАО

Концерт запланирован в декабре Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте выступит рок-группа «КняZz», которую основал вокалист из «Короля и Шута» Андрей Князев. Концерт будет сопровождаться видеорядом с 3D эффектами. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«В программе — лучшие песни со всех альбомов группы с упором на новый материал. Также прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы „Король и Шут“», — говорится в афише. Кроме того, зрители увидят на экране персонажей из песен, выполненных в 3Dграфике.

Между тем югорчане ждут концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», звезды шоубиза Валерии и Александра Буйнова. А в декабре Сергей Лазарев привезет свое масштабное шоу в Ханты-Мансийск и Сургут.

Продолжение после рекламы