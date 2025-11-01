Легенда российского рока выступит с концертом в ХМАО
Концерт запланирован в декабре
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте выступит рок-группа «КняZz», которую основал вокалист из «Короля и Шута» Андрей Князев. Концерт будет сопровождаться видеорядом с 3D эффектами. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«В программе — лучшие песни со всех альбомов группы с упором на новый материал. Также прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы „Король и Шут“», — говорится в афише. Кроме того, зрители увидят на экране персонажей из песен, выполненных в 3Dграфике.
Между тем югорчане ждут концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», звезды шоубиза Валерии и Александра Буйнова. А в декабре Сергей Лазарев привезет свое масштабное шоу в Ханты-Мансийск и Сургут.
Ранее URA.RU сообщало, что Олег Майами выступит в Сургуте в декабре спустя полгода после переноса концерта. Уральский певец не смог приехать на гастроли в ХМАО весной.
