Легенда российского рока выступит с концертом в ХМАО

Андрей Князев приедет на гастроли в Сургут
01 ноября 2025 в 17:00
Концерт запланирован в декабре

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте выступит рок-группа «КняZz», которую основал вокалист из «Короля и Шута» Андрей Князев. Концерт будет сопровождаться видеорядом с 3D эффектами. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«В программе — лучшие песни со всех альбомов группы с упором на новый материал. Также прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы „Король и Шут“», — говорится в афише. Кроме того, зрители увидят на экране персонажей из песен, выполненных в 3Dграфике.

Между тем югорчане ждут концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», звезды шоубиза Валерии и Александра Буйнова. А в декабре Сергей Лазарев привезет свое масштабное шоу в Ханты-Мансийск и Сургут.

Ранее URA.RU сообщало, что Олег Майами выступит в Сургуте в декабре спустя полгода после переноса концерта. Уральский певец не смог приехать на гастроли в ХМАО весной.

Материал из сюжета:

Селебрити едут на гастроли в ХМАО

