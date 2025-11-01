В ХМАО водители назвали лучшие автошколы региона

В ХМАО выбрали лучшие автошколы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшие курсанты автошкол из крупнейших городов Югры поделились впечатлениями о местах, где лучше всего учат вождению. На основе отзывов пользователей сервиса 2ГИС URA.RU составило обзор самых популярных автошкол региона.

Сургут

Лидером рейтинга стала автошкола «Торг-Авто», собравшая почти 800 отзывов, большинство из которых — с оценкой «пять». Ученики отмечают высокий уровень преподавания, профессионализм инструкторов и комфортную атмосферу занятий.

«Доходчиво объясняют каждый элемент управления автомобилем, будь то парковка задним ходом или прохождение поворотов. Благодаря занятиям я получила уверенность и успешно сдала экзамен в ГИБДД», — поделилась впечатлениями бывшая курсантка.

Нижневартовск

Стабильную «пятерку» в рейтинге 2ГИС держит автошкола при Нижневартовском строительном колледже. Выпускники подчеркивают, что после обучения легко сдают экзамены с первого раза. «Советую автошколу — цена доступная, преподаватели опытные. Сдал всё с первого раза», — пишет один из учеников. Среди плюсов также называют терпение инструкторов, доступное изложение теории и большое количество часов практики.

Ханты-Мансийск

В окружной столице лучшей стала автошкола «Лидер 86» с оценкой 4,9. Курсанты хвалят преподавателей за спокойный подход и умение создать комфортную атмосферу.