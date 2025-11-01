В ХМАО водители назвали лучшие автошколы региона
Бывшие курсанты автошкол из крупнейших городов Югры поделились впечатлениями о местах, где лучше всего учат вождению. На основе отзывов пользователей сервиса 2ГИС URA.RU составило обзор самых популярных автошкол региона.
Сургут
Лидером рейтинга стала автошкола «Торг-Авто», собравшая почти 800 отзывов, большинство из которых — с оценкой «пять». Ученики отмечают высокий уровень преподавания, профессионализм инструкторов и комфортную атмосферу занятий.
«Доходчиво объясняют каждый элемент управления автомобилем, будь то парковка задним ходом или прохождение поворотов. Благодаря занятиям я получила уверенность и успешно сдала экзамен в ГИБДД», — поделилась впечатлениями бывшая курсантка.
Нижневартовск
Стабильную «пятерку» в рейтинге 2ГИС держит автошкола при Нижневартовском строительном колледже. Выпускники подчеркивают, что после обучения легко сдают экзамены с первого раза. «Советую автошколу — цена доступная, преподаватели опытные. Сдал всё с первого раза», — пишет один из учеников. Среди плюсов также называют терпение инструкторов, доступное изложение теории и большое количество часов практики.
Ханты-Мансийск
В окружной столице лучшей стала автошкола «Лидер 86» с оценкой 4,9. Курсанты хвалят преподавателей за спокойный подход и умение создать комфортную атмосферу.
«Каждое занятие проходило в дружеской обстановке. Инструктор терпеливо объяснял все нюансы, делал акцент на важных деталях и никогда не повышал голос», — отмечают пользователи. Еще одно преимущество школы — новые, современные автомобили для обучения.
