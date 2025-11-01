МФЦ и Почта России в ЯНАО изменят график работы в праздничные дни
Почта 3 ноября будет работать на час меньше
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Многофункциональные центры и отделения Почты России на Ямале будут работать по измененному графику в связи с празднованием Дня народного единства. Так, 3 ноября рабочий день сократят на один час, а 4 ноября офисы будут закрыты, сообщили в окружном департаменте информационных технологий и связи.
«В связи с празднованием Дня народного единства, офисы МФЦ Ямала и Почты России будут работать по измененному режиму работы. 3 ноября: сокращенный рабочий день на один час, 4 ноября: выходной праздничный день», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточнить режим работы конкретного офиса МФЦ можно на официальном сайте «Мои Документы», а график работы отделений Почты России — в мобильном приложении или на сайте организации. Отделения адресной программы маркетплейсов Ozon и Wildberries продолжат работать в обычном режиме без изменений, уточнили в пресс-службе.
