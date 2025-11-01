Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В центре Кургана столкнулись два авто и перекрыли перекресток. Видео

01 ноября 2025 в 17:00
В центре Кургана столкнулись два авто

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Бурова-Петрова произошла авария. Два автомобиля столкнулись на перекрестке, из-за чего движение оказалось затруднено. У одной из машин сильно смят капот. Об этом корреспондентам URA.RU сообщают очевидцы. 

«Столкнулись два авто — Lada и Volkswagen. У первой сильно смят капот, у второго также сильные повреждения. Движение на перекрестке улиц Бурова-Петрова и Некрасова затруднено», — сообщают журналистам очевидцы. 

Как показано на видео, на место уже приехали специальные службы. Подробностей ДТП пока не сообщаются. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в городское управление Госавтоинспекции. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Ранее URA.RU писало, что в селе Половинное Курганской области внедорожник врезался в магазин «Магнит». Пострадали два ребенка, которые находились у входа в супермаркет. 


 

