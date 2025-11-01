В центре Кургана столкнулись два авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Бурова-Петрова произошла авария. Два автомобиля столкнулись на перекрестке, из-за чего движение оказалось затруднено. У одной из машин сильно смят капот. Об этом корреспондентам URA.RU сообщают очевидцы.

«Столкнулись два авто — Lada и Volkswagen. У первой сильно смят капот, у второго также сильные повреждения. Движение на перекрестке улиц Бурова-Петрова и Некрасова затруднено», — сообщают журналистам очевидцы.

Как показано на видео, на место уже приехали специальные службы. Подробностей ДТП пока не сообщаются.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городское управление Госавтоинспекции. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.

