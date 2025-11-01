В Новом Уренгое установили памятник герою РФ Владимиру Жоге
На открытие пришли представители власти и жители города
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) установили памятник герою Российской Федерации Владимиру Жоге. Монумент находится на Аллее Мужества, сообщила пресс-служба ямальского правительства.
«В Новом Уренгое открыли памятный знак Герою РФ Владимиру Жоге. Знак установлен на Аллее Мужества неподалеку от проезда, который носит имя легендарного командира разведбатальона „СПАРТА“, — уточнили власти.
В пресс-службе добавили, что в церемонии открытия участвовали курсанты военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал», представители городской администрации, депутаты гордумы. Также на открытии были представители ассоциации ветеранов СВО ЯНАО и жители города.
