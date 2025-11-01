Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Новом Уренгое установили памятник герою РФ Владимиру Жоге

01 ноября 2025 в 16:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На открытие пришли представители власти и жители города

На открытие пришли представители власти и жители города

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) установили памятник герою Российской Федерации Владимиру Жоге. Монумент находится на Аллее Мужества, сообщила пресс-служба ямальского правительства.

«В Новом Уренгое открыли памятный знак Герою РФ Владимиру Жоге. Знак установлен на Аллее Мужества неподалеку от проезда, который носит имя легендарного командира разведбатальона „СПАРТА“, — уточнили власти.

В пресс-службе добавили, что в церемонии открытия участвовали курсанты военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал», представители городской администрации, депутаты гордумы. Также на открытии были представители ассоциации ветеранов СВО ЯНАО и жители города.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал