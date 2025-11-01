В Новом Уренгое установили памятник герою РФ Владимиру Жоге

«В Новом Уренгое открыли памятный знак Герою РФ Владимиру Жоге. Знак установлен на Аллее Мужества неподалеку от проезда, который носит имя легендарного командира разведбатальона „СПАРТА“, — уточнили власти.

В пресс-службе добавили, что в церемонии открытия участвовали курсанты военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал», представители городской администрации, депутаты гордумы. Также на открытии были представители ассоциации ветеранов СВО ЯНАО и жители города.