Правительство Челябинской области внесло в заксобрание трехлетний бюджет региона

Депутаты заксобрания рассмотрят проект бюджета региона
Правительство Челябинской области завершило работу над проектом регионального бюджета на 2026-2028 годы и внесло его в законодательное собрание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минфина.
«Главной задачей при формировании бюджета было сохранение уровня финансирования всех первоочередных и социальных обязательств, а также других направлений расходов, формирующих качество жизни южноуральцев. Бюджет сбалансирован и ориентирован на выполнение приоритетов, обозначенных президентом страны и губернатором области. Дальше продолжим работать над ним совместно с депутатами», — цитирует пресс-служба министра финансов региона Ивана Родионова.
Бюджет сформирован на основе прогноза социально-экономического развития региона. Доля социальных расходов сохраняется на уровне порядка 70%. В проекте бюджета сохранены и проиндексированы выплаты, пособия, льготы и другие меры поддержки различных категорий граждан. Предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда, реализацию социальных указов президента страны, в том числе по оплате труда в бюджетной сфере, а также на реализацию нацпроектов.
Далее проект бюджета будет рассмотрен комитетами заксобрания, пройдет общественное обсуждение и рассмотрение областным парламентом в трех чтениях. После того, как состоится окончательное распределение федеральных средств по регионам, бюджет будет скорректирован в большую сторону в ходе второго и третьего чтения.
