Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Правительство Челябинской области внесло в заксобрание трехлетний бюджет региона

01 ноября 2025 в 16:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Депутаты заксобрания рассмотрят проект бюджета региона

Депутаты заксобрания рассмотрят проект бюджета региона

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Челябинской области завершило работу над проектом регионального бюджета на 2026-2028 годы и внесло его в законодательное собрание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минфина.

«Главной задачей при формировании бюджета было сохранение уровня финансирования всех первоочередных и социальных обязательств, а также других направлений расходов, формирующих качество жизни южноуральцев. Бюджет сбалансирован и ориентирован на выполнение приоритетов, обозначенных президентом страны и губернатором области. Дальше продолжим работать над ним совместно с депутатами», — цитирует пресс-служба министра финансов региона Ивана Родионова.

Бюджет сформирован на основе прогноза социально-экономического развития региона. Доля социальных расходов сохраняется на уровне порядка 70%. В проекте бюджета сохранены и проиндексированы выплаты, пособия, льготы и другие меры поддержки различных категорий граждан. Предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда, реализацию социальных указов президента страны, в том числе по оплате труда в бюджетной сфере, а также на реализацию нацпроектов.

Продолжение после рекламы

Далее проект бюджета будет рассмотрен комитетами заксобрания, пройдет общественное обсуждение и рассмотрение областным парламентом в трех чтениях. После того, как состоится окончательное распределение федеральных средств по регионам, бюджет будет скорректирован в большую сторону в ходе второго и третьего чтения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал