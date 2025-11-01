Правительство Челябинской области внесло в заксобрание трехлетний бюджет региона

Депутаты заксобрания рассмотрят проект бюджета региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Челябинской области завершило работу над проектом регионального бюджета на 2026-2028 годы и внесло его в законодательное собрание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минфина.

«Главной задачей при формировании бюджета было сохранение уровня финансирования всех первоочередных и социальных обязательств, а также других направлений расходов, формирующих качество жизни южноуральцев. Бюджет сбалансирован и ориентирован на выполнение приоритетов, обозначенных президентом страны и губернатором области. Дальше продолжим работать над ним совместно с депутатами», — цитирует пресс-служба министра финансов региона Ивана Родионова.

Бюджет сформирован на основе прогноза социально-экономического развития региона. Доля социальных расходов сохраняется на уровне порядка 70%. В проекте бюджета сохранены и проиндексированы выплаты, пособия, льготы и другие меры поддержки различных категорий граждан. Предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда, реализацию социальных указов президента страны, в том числе по оплате труда в бюджетной сфере, а также на реализацию нацпроектов.

Продолжение после рекламы