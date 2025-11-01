Где в ХМАО можно бесплатно привить питомца от бешенства
В ХМАО можно бесплатно вакцинировать собак
В Югре владельцы собак и кошек могут бесплатно привить своих животных от бешенства. Вакцинация проводится в филиалах государственного учреждения «Ветеринарный центр», сообщили URA.RU в организации.
«Вакцинация от бешенства проводится бесплатно», — уточнили в учреждении. При этом другие прививки оплачиваются отдельно.
В региональных ветклиниках используются в основном российские препараты — «Астерион», «Гексанивак», «Мультикан». Импортные вакцины встречаются реже: в Ханты-Мансийске доступен американский «Вангард», а в Сургуте и Нижневартовске — чешская «Биокан». Средняя стоимость платной вакцинации составляет около двух тысяч рублей.
Владельцы также могут купить вакцину самостоятельно и обратиться к ветеринару для введения препарата. Услуга стоит примерно 600 рублей. Однако специалисты предупреждают: в этом случае ответственность за качество и условия хранения вакцины ложится на хозяина животного.
Адреса филиалов Ветеринарного центра
- Нижневартовск: ул. Интернациональная д. 24 каб. № 8, ул.Зырянова 34. тел: +7(3466)45-28-09,
- Ханты-Мансийск: ул. Рознина, дом 64, , +7(3467)32-41-90, телефон/факс: 8 (3467) 32-23-73
- Сургут: ул. Профсоюзов 29/1, тел. +7(3462)31-90-53 (доб. 1), +7(3462)31-89-02
