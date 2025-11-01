Где в ХМАО можно бесплатно привить питомца от бешенства

В ХМАО можно бесплатно вакцинировать собак Фото: Илья Московец © URA.RU

В Югре владельцы собак и кошек могут бесплатно привить своих животных от бешенства. Вакцинация проводится в филиалах государственного учреждения «Ветеринарный центр», сообщили URA.RU в организации.

«Вакцинация от бешенства проводится бесплатно», — уточнили в учреждении. При этом другие прививки оплачиваются отдельно.

В региональных ветклиниках используются в основном российские препараты — «Астерион», «Гексанивак», «Мультикан». Импортные вакцины встречаются реже: в Ханты-Мансийске доступен американский «Вангард», а в Сургуте и Нижневартовске — чешская «Биокан». Средняя стоимость платной вакцинации составляет около двух тысяч рублей.

Владельцы также могут купить вакцину самостоятельно и обратиться к ветеринару для введения препарата. Услуга стоит примерно 600 рублей. Однако специалисты предупреждают: в этом случае ответственность за качество и условия хранения вакцины ложится на хозяина животного.

