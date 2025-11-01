Тюменские слухи: богачи устроили шабаш

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Илья Московец © URA.RU

Пока в правительстве области и мэрии Тюмени недобрым словом поминают затихарившихся депутатов, в облдуме готовят места новому спикеру и бывшим военным. В этот момент силовой блок отбивается от обнаглевших тюменцев и терпит из последних сил — причем в прямом смысле: в одном из ведомств проблемы с санузлом. Также в свежих «Слухах»: как звезды 90-х устроили раскол в царстве миллионера, кто бегает от приставов по «серым» тропкам и почему в больницах лечат тех, кто здоров.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Два главных тюменских чиновника недовольны депутатским корпусом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Моор и Афанасьев рассердились на депутатов

В политтусовке наблюдают за скандалами вокруг введения средневзвешенной системы оценок школьников и прокладкой теплотрассы в «Европейском» микрорайоне. У двух, казалось бы, совершенно разных проблем нашлись общие черты: они вызвали оглушающий шум в соцсетях и заставили чиновников подумать о полезности депутатов. «Теплотрасса — проблема городская, а оценки — областной уровень. Говорят, что работа депутатов по этим вопросам расстроила и мэрию Тюмени, и правительство региона. От думцев ждали большей включенности, более тесного диалога с населением. Такой подход исполнительную власть, очевидно, не устраивает», — рассказывают подчиненные Александра Моора и Максима Афанасьева.

Область откладывает сложную реформу

В политкругах обсуждают планы о создании в области отдельного департамента, который совместил бы контроль над внутренней и информационной политикой. Подобная структура есть во многих регионах страны, однако Тюмень долгие годы сознательно избегала ее внедрения. Говорят, что власти решили не спешить с реформами и не станут менять существующий порядок вещей до выборов 2026 года. «Учитывая, что регион готовится к голосованию за депутатов как областной, так и Государственной дум, реформировать внупол до выборов не станут. Переход будет слишком трудоемким, придется отладить кучу процессов. Возможно к идее вернутся уже после электорального цикла», — рассказывают собеседники.

Что с коррупцией — пока непонятно

Сплетники обсуждают, что в правительстве затягивают публикацию отчета комиссии, которая следит за соблюдением антикоррупционного законодательства. Мол, бумаги должны появляться раз в полгода, а с последнего обнародования прошло уже больше. «Не думаем, что там какие-то ужасы и это пытаются спрятать. Скорее, бюрократическая волокита или чей-то недосмотр. Но исправиться бы нужно, уж очень хочется поскорее ознакомиться», — говорят инсайдеры.

Возможного спикера познакомили с иногородними коллегами

В кулуарах обсуждают недавнюю встречу председателя Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова и глав парламентов Севастополя, Санкт-Петербурга, Северной Осетии-Алании и Запорожья, приехавших на заседание комиссии Совета законодателей. Сайфитдинова и гостей сопровождали двое тюменских парламентариев — Наталья Шевчик и Александр Мажаров. И если присутствие бывшего первого замгубернатора, многолетнего куратора соцполитики Шевчик собеседники могут объяснить, то вот фигура бывшего замглавы Ямала Мажарова, ставшего депутатом всего год назад, вызвала вопросы. «Персону Мажарова не первый месяц обсуждают как будущего спикера облдумы. По одной из версий, именно он встанет во главе нового созыва. Можно предположить, что Сайфитдинов заблаговременно знакомит преемника с будущими коллегами. Однако до выборов еще немало времени, любой расклад может измениться», — судачат сплетники.

Депутатское кресло хотят отдать политику, прошедшему СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти готовятся заводить ветерана в облдуму

В 2026 году в тюменском регпарламенте станет больше депутатов от областного центра — в Тюмени появился новый Южный избирательный округ, состоящий из частей Восточного и Калининского районов. Поговаривают, что у властей уже есть подходящий кандидат — обсуждается фигура участника спецоперации. «Кто конкретно это будет, пока неясно, но выбор у региона есть. С одной стороны, обучение работе в органах власти проходят участники „Боевого кадрового резерва“. С другой стороны, в сентябре в городскую думу избрался депутат-участник СВО Олег Ямпольский. Теоретически он может перейти на областной уровень, если проявит себя», — обсуждают в кулуарах.

Детские проблемы разделили политэлиту

Скандал в тюменской системе образования, разгоревшийся из-за введения средневзвешенной системы оценок, не обошел стороной и политическую элиту. Поговаривают, что, несмотря на курс на поддержку новинки, который публично продемонстрировал и губернатор Александр Моор, среди депутатов и чиновников на самом деле немало противников системы. «Особенно это касается политиков с детьми школьного возраста, которых непосредственно коснется нововведение. Публично они ничего заявлять, конечно, не станут, но осуждать новеллу в частных беседах им ничто не мешает. Это уже стало причиной споров в политтусовке, потому как защитников средневзвешенных оценок тоже хватает», — перешептываются в кулуарах.

ВИПы устроили шабаш

Слухачи доносят, что в ночь с 31 октября на 1 ноября не обошлось без вечеринки бизнесменов и чиновников (не самых крупных и высокопоставленных, но все же). Но не в честь Хэллоуина, а в честь Велесовой ночи — этот момент был принципиальным. «В программе, в числе прочего, было гадание на Таро — в такую мистическую ночь все хотели узнать, что готовит им судьба. Ну и фуршетик небольшой за городом устроили, поэтому на работу в предпраздничный день пришли слегка помятыми», — хихикают источники.

Доступ в помещение первой необходимости перекрыт Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Правоохранители решают «туалетный вопрос»

Ходят слухи, что в одном из отделов, где несут службу тюменские правоохранители, произошел «туалетный казус». В здании якобы сломался санузел, из-за чего пользоваться уборной стало невозможно. «Ситуация, конечно, сложная. Надеемся на ее скорейшее разрешение», — вздыхают слухачи.

Псевдоюристы провоцируют гаишников

Знающие люди поговаривают, что в Тюмени появились водители-псевдоюристы, которые специально провоцируют сотрудников ДПС на конфликты. Слухмейкеры утверждают, что водители начинают «качать права» по самым незначительным поводам. Даже тогда, когда силовики останавливают их для рядовой проверки документов. «В Тюмени уже появилось целое движение таких провокаторов. Во время разговоров с гаишниками эти ребята постоянно язвят, усмехаются и апеллируют различными юридическими нормами — зачастую надуманными. Свои „подвиги“ нередко записывают на видео и выкладывают в соцсети», — говорят инсайдеры.

Зарплаты в конвертах до детей не доходят Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Алиментщики уходят на дистанционку

Говорят, что тюменские должники по алиментам просятся на дистанционку из-за судебных приставов, которые их преследуют. По словам слухмейкеров, нерадивые папы и мамы, которые не хотят платить собственным детям, также часто пользуются серыми схемами оплаты труда. «Некоторые тюменцы имеют миллионные долги перед своими детьми, так что им есть что терять. Нередко такие люди отпрашиваются у начальства на постоянную дистанционку и требуют, чтобы бухгалтерия выдавала им зарплату в конвертах. Как ни странно, иногда такая тактика работает. И у некоторых получается годами прятаться от УФССП», — резюмируют инсайдеры.

Врачи принимают фантомных пациентов

В медицинской среде шутят, что врачи стали проводить приемы с приведениями. Иначе как объяснить, что тюменцам, которые находятся в других городах, приходят уведомления о записи к местным медикам и их посещении? «Даже протокол после визита появляется! Они что, призраков принимают? Или так план закрывают?» — недоумевают тюменцы. На жалобы, говорят, никто не реагирует. Мистика, не иначе.

«Золото полей» не озолотит своих владельцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рекордный урожай ничего не изменит,...

Тюменские экспортеры почесывают в затылке, пытаясь понять, как им увеличить обороты и прибыли. Дескать, рекордная урожайность зерна в этом году никак не повлияет на объемы, которые поставляются на Восток. «У нас внутренние рынки вполне насыщены пшеницей, овсом и другими культурами. А вот экспорт ограничен — на государственном уровне установлены жесткие квоты. Поэтому даже будь урожай в пять раз выше прошлогоднего, особо ты его в Китай и Казахстан не продашь. Объемы вывоза упали по сравнению с прошлым годом почти в три раза. И пусть растет цена, при нынешних мизерных отправках за рубеж она уже не спасает», — озадаченно рассуждают аграрии.

...а ключевая ставка пока не воскресила рынок

Между тем работающие в Тюменской области девелоперы по-прежнему не спешат запускать новые проекты и радоваться небольшому повышению активности по ипотечным программам. Мол, показатели, конечно, растут, но до воскрешения рынка еще очень далеко. «Появляются новые клиенты, но их настолько мало, что о реальном спросе и речи быть не может. Люди продолжают деньги беречь, держать их на вкладах, а за жильем приходят те, кого уже реально ситуация к стенке приперла. Пока до 10% ключ не упадет, никто не станет перегружать рынок кучей новых площадей», — уверены слухачи.

Морской ресторан решил не возвращаться

Поговаривают, что морской ресторан в центре города, который обещал вернуться с «новой концепцией», похоже, передумал. Год назад он временно закрылся, но теперь слухачи утверждают: помещение продали. «Недавно там было какое-то закрытое мероприятие. Может даже решили сдавать в аренду, чтобы место не простаивало. Локация-то козырная!» — обсуждают рестораторы.

Рестораторов поглощает паника,...

Близкие к ресторанному бизнесу сплетники смакуют разговоры о панике, которая поглощает работающих в этой сфере предпринимателей. Злые языки уверены: сейчас в общепите хорошо себя чувствуют только крупные игроки. «Некоторые со своими „Чумами“ и прочими „Максимами“ и в ус не дуют. А вот прочим несладко — маржинальность скатилась ниже плинтуса. Вот их и носит из крайности в крайность: один продает сеть ресторанов и запускает маркетплейс, другой закрывает точку в одном месте и открывает в другом, третий вообще подумывает уехать в другой регион. Только все это мертвому припарки: пока не вырастет покупательная способность у тюменцев, надеяться на сверхприбыли рестораторам уже не стоит», — говорят в отрасли.

Бизнесмены смирились и ждут, чем же все закончится Фото: Александр Елизаров © URA.RU

...а владельцев вейп-шопов — фатализм

Тем временем владельцы вейп-шопов все глубже погружаются в фатализм. Собеседники на рынке рассказывают: мол, их так давно пугают ограничениями, а то и полным запретом индустрии, что все уже давно махнули рукой и готовы принять любой исход. «Когда тебе долго чем-то угрожают, в какой-то момент ты перестаешь бояться. Просто продолжаешь вести дела, но уже без интереса, без горящих глаз, без стремления к развитию. Для бизнеса это — куда опаснее любых ограничений», — разводят руками сочувствующие.

На Хусаинова обиделись сотрудники

Недовольство среди риэлторов компании «Этажи» вызвал ограниченный список приглашенных на юбилей. На концерт с участием группы «Отпетые мошенники», который пройдет 5 ноября в ДК «Нефтяник», смогут попасть лишь избранные. «Обидно, что так мало пригласительных. Раньше я всегда был на всех праздниках, работаю здесь много лет. Сейчас же пригласили ТОП-300, якобы лучших сотрудников», — поделился инсайдер. По слухам, решение о том, кто войдет в список «достойных», принимал лично Ильдар Хусаинов.

Если повезет, объект все же достроят Фото: Илья Московец © URA.RU

Долгострой наконец-то «ушел с молотка»

Говорят, известный долгострой в районе Дома обороны все-таки продали. Столько лет объект стоял без движения, пока его наконец не отдали новому владельцу — за сумму, говорят, больше 100 миллионов. И якобы новый хозяин даже готов довести до ума несчастный и недостроенный бизнес-центр.

Студентов просят приходить на экзамены «со своим»

Ходят слухи, что в одном из колледжей Тюмени студентов просят приходить на экзамены с собственными компьютерными мышками. «Те, что есть в колледже, не работают. Но студенты вообще-то учиться приходят, а не офис снабжать. А завтра что, розетки да системные блоки класть с собой в сумки?» — возмущены слухачи.

Хоть что-то удалось заменить в драмтеатре, но снова появились недовольные Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Новые бирки не угодили зрителям

Замена гардеробных бирок в драматическом театре не пришлась по вкусу публике. Новые номерки оказались чудовищно велики. «Их можно только в чемодан запихнуть! В мою коктейльную сумочку такая бирка точно не влезет», — сетуют любительницы постановок. Кто знает, может, артисты драмтеатра вслед за старыми креслами решат вернуть и старые бирки?

Ключевой фестиваль Тобольска потеряет изюминку

Знающие шепчут, что с окончанием строительства нового концертного зала в Тобольске, масштабный летний фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» больше не будет проходить на территории Красной площади. Говорят, власти хотят по полной использовать современную концертную площадку и перенести мероприятие на ее территорию. А это уже слегка не соотносится с концепцией фестиваля, а также его названием. «Площадка находится совсем не близко к Кремлю. Как будто бы в пору и название-то сменить», — задаются вопросом слухачи.

Тюменцы пытаются запастись бензином

Говорят, что на тюменских АЗС стали чаще ловить водителей, которые пытаются залить бензин в канистры. Несмотря на то, что на многих заправках это запрещено. По словам слухмейкеров, иногда это приводит к открытым конфликтам между автолюбителями и сотрудниками топливных компаний. «Некоторые водители приезжают на АЗС, и как ни в чем не бывало начинают заливать бензин в канистры. На замечания реагируют агрессивно. А свое поведение объясняют тем, что запасаются бензином впрок. На случай роста цен или дефицита топлива», — отмечают слухмейкеры.

Детям некуда деваться: не могут поиграть, так хоть посмотреть иногда получается Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Школьники атаковали интернет-клубы

Ходят слухи, что владельцы тюменских интернет-клубов не знают, как избавиться от школьников, которые буквально атаковали заведения во время каникул. Мол, денег у них толком нет. Стоят за спинами и смотрят, как играют киберспортсмены. А последние этим очень недовольны. «Многие школьники не знают, чем занять себя во время каникул, поэтому целыми бандами идут в интернет-клубы. Прибыли с них не получишь: карманные деньги давно потрачены там же. Поэтому часами просто стоят, греются и болтают — чем крайне раздражают и клиентов, и администраторов. Иногда для того, чтобы их выгнать, приходится вызывать полицию», — судачат слухачи.