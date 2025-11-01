Логотип РИА URA.RU
Пермь встала в восьмибалльных пробках. Скрин

Вечером 1 ноября Пермь встала в восьмибалльных пробках
01 ноября 2025 в 17:07
Общественный транспорт отстает на 20 минут

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вечером 1 ноября Пермь встала в восьмибалльных пробках. Общественный транспорт отстает на 20 минут. Об этом сообщает пермский дептранс в telegram-канале. 

«Красным и багровым отмечены участки на улицах Героев Хасана, Куйбышева и Чкалова. На перекрестке улицы Чкалова и Героев Хасана авария», — следует из данных сервиса Яндекс. Карты. 

Утром 31 октября URA.RU сообщало о том, что на Красавинском мосту в Перми также образовалась серьезная пробка, парализовавшая движение на Западном обходе. Задержки затронули движение автобусов по трем маршрутам. Затор произошел из-за дорожно-ремонтных работ и столкновения двух автомобилей. 

На перекрестке улицы Чкалова и Героев Хасана авария

Фото: Скриншот из сервиса Яндекс.Карты

