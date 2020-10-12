Раскрыты причины удара Армении по городу в Азербайджане

Армению обвинили в ударе по азербайджанскому городу Гянджа Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС © URA.RU, видео: ИА Report

статья из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Несмотря на заключенное при посредничестве России перемирие между Арменией и Азербайджаном, боевые действия в Нагорном-Карабахской республике (НКР) не утихают. Армянских военных обвинили в ракетном обстреле азербайджанского города Гянджа. По официальным данным Баку, есть погибшие со стороны гражданского населения. Ереван отрицает причастность к удару. Однако пострадавшая сторона в это не верит и воспринимает акт агрессии, как месть за неудачи на фронте в НКР.

Уже в день завершения переговоров о прекращения огня, 10 сентября, стали появляться первые сообщения о нарушении перемирия. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что с территории Армении был обстрелян азербайджанский город Мингячевир. «Армения в рамках гуманитарной помощи, доставленной гражданскими авиалиниями, получила новые ракеты „Смерч“. Сразу же начались атаки на гражданское население и критически важную энергетическую инфраструктуру в Мингячевире. Посмотрите на разрыв между цивилизованным миром и Арменией», — написал политик в «Твиттере» и выставил фото.

Азербайджанский город Мингячевир от ракетного удара спасла система противовоздушной обороны Фото: «Твиттер» Хикмета Гаджиева

Гаджиев подчеркнул, что средства противовоздушной обороны сумели нейтрализовать угрозу при помощи зенитных ракетных систем С-300. Но на следующий день, 11 октября, власти Азербайджана сообщили об обстреле города Гянджа (второго по величине в республике) с армянской стороны.

По официальным данным, ракетный комплекс «Точка-У» разрушил в жилой дом. Погибло по меньшей мере девять человек. Ранены более 30 мирных жителей, включая женщин и детей.

Член парламента Азербайджана Парвин Каримзаде выставила в «Твиттере» фото раненых детей. «Жертвами армянского террора стали женщины, дети. 11 октября примерно в 02:00 с территории Армении ракетному обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа. Не молчите. Очнитесь», — сопроводила она пост.

Армянская сторона отрицает обстрел населенного пункта в глубине Азербайджана. Как объясняют эксперты, согласно международному праву боевые действия в НКР считаются контртеррористической операцией на территории Азербайджана, а удар по городу вне территории Карабаха можно расценить, как объявление войны.

Из-за ракетного удара погибли мирные люди, включая женщин и детей Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС © URA.RU

Ракета в Гяндже взорвалась на территории местного Парка Победы 1941—1945 и близлежащей жилой застройки. «Если данный объект и был целью атаки, то это обстоятельство весьма символично в свете обсуждения откровенно антироссийских настроений назначенной [премьер-министром] Николом Пашиняном армянской верхушки, где преобладают прозападные персоны. Это же реанимирует скандал вокруг фигуры деда Пашиняна, воевавшего в Великую Отечественную войну на стороне нацистов», — отмечает «News.ru».

Эксперты считают, что удар по Гяндже мог стать ответом на провалы армянского военного руководства на линии соприкосновения. С конца сентября Азербайджан ведет контрнаступление, заставляя Пашиняна и его соратников из НКР списывать собственные поражения на участие третьих сил, а также скрывать данные о потерях и дезертирстве, продолжает «News.ru». Регулярные звонки премьер-министра Армении Пашиняна президенту России Владимиру Путину показывают, что на фронте у его страны дела обстоят тяжело.

Новый виток агрессии со стороны армянских вооруженных сил и поддерживающих их войск НКР специалисты увязывают и с недавней гибелью в зоне конфликта Александра Арутюняна — близкого друг президента непризнанной республики Араика Арутюняна. Глава НКР сам заявлял, что в первую карабахскую войну (1988—1994) его товарищ получил орден «Боевой крест» I степени. Если для армянской стороны это предмет гордости, то для Баку Арутюнян официально являлся террористом. Как напоминает «News.ru», в феврале 1992 года он в составе вооруженных сил Армении участвовал в штурме города Ходжалы в НКР, в результате чего погибло более 600 человек, преимущественно из числа мирного азербайджанского населения.

Армянских военных, участвовавших в тех событиях, обвиняют в убийствах гражданских лиц, мародерстве и незаконном захвате имущества. До сих пор никто в правовом поле не понес наказания за произошедшее в те дни. Эти события остаются одним из камней преткновения в отношениях Баку и Еревана.

Чтобы ни послужило причиной для срыва перемирия со стороны Армении, эксперты считают, что Пашинян не настроен продолжать полноценный переговорный процесс даже под эгидой России. И причиной называются успехи вооруженных сил Азербайджана, прорвавших оборону войск Армении и НКР и изменивших статус-кво. Это сделало невозможным традиционные попытки Еревана затягивать политический диалог в рамках Минской группы ОБСЕ. Но подобный подход чреват новой эскалацией конфликта и к новой сдаче территорий. Это может привести Ереван к изначальной точке — необходимости вновь садиться за стол переговоров. Но с чем к ним придет Пашинян — вопрос открытый. Тем более на фоне недовольства политикой премьера, которое в Ереване становится все громче.