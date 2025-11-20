В Кургане ввели дизайн-код для указателей улиц и номеров домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане появятся новые адресные таблички на домах, выполненные в едином стиле. Власти города утвердили несколько видов указателей: для новостроек, плотной застройки в центре, дворов и исторических зданий. Об этом говорится в постановлении администрации Кургана.

«Большие указатели — для крупных зданий в новых жилых районах с разреженной застройкой (вне центра). Малые указатели — для плотной городской застройки в центре города, размещаются на небольшой высоте. Компактные указатели — для ориентации во дворах, акцентируют внимание на номерах зданий; также используются, если архитектура здания не позволяет установить большие или малые указатели», — говорится в документе, который вносит изменения в постановление администрации № 8119 «Об утверждении требований к содержанию и внешнему облику отдельных конструктивных элементов фасадов».

Для исторических зданий предусмотрены специальные прямоугольные и квадратные формы табличек, а в центре города на них могут наноситься исторические названия улиц. Все указатели должны изготавливаться из светопроницаемого ударопрочного АБС-пластика толщиной 4 мм с использованием самоклеящейся пленки. Для домов, построенных после 1955 года, утверждена бело-синяя цветовая гамма, для социальных объектов допустимы иные цвета при соблюдении контрастности. Устанавливать знаки следует на высоте от 2,5 до 3,5 метра. Введен строгий запрет на использование баннерной ткани, электронных табло, размещение указателей на заборах и нанесение названий краской непосредственно на фасад.

