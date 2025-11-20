В Челябинской области продают мотель для дальнобойщиков с гусями и поросятами

Челябинский гостиничный комплекс продается за 45 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области на объездной курганской дороге на продажу выставили гостиничный комплекс для дальнобойщиков с мотелем, кемпингом в придачу с небольшим подсобным хозяйством из гусей, поросят и другой живности. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений.

«Гостиница возле озера Курлады в Красноармейском районе предлагает комфортные номера с современным ремонтом и теплыми полами. На территории имеется кафе. Особый колорит комплексу придает собственное подсобное хозяйство с курами, гусями, баранами и поросятами, а также огород для выращивания овощей. Цена за все — 45 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Гостиничный комплекс с фермой расположен у озера Курлады