Пермский Политех опередил 619 вузов РФ в рейтинге популяризации исследований

Рейтинг вузов подготовлен медиагруппой «Россия сегодня» и системой Brand Analytics Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) вновь занял первое место среди 619 вузов России по цитируемости в научно-популярных СМИ. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба университета.

«Пермский Политех занял первое место в рейтинге по популяризации научных исследований среди 619 российских вузов. Итоги подведены за третий квартал 2025 года», — рассказали представители ПНИПУ.

Политех в очередной раз опередил ведущие столичные университеты, включая МГУ, ВШЭ и МФТИ. Первую строчку рейтинга он возглавил уже в четвертый раз.

