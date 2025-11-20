Решилась судьба золотой цепи и люксовых часов, изъятых у осужденного экс-директора пермского завода

Егора Заворохина осудили за хищение имущества на оборонном предприятии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермский арбитраж не удовлетворил заявление Антона Федорца, который является финансовым управляющим бывшего директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Егора Заворохина, о взыскании средств с СКР. Эта информация размещена в сводной картотеке судебных дел.

«Заявитель обратился с требованием о возмещении ущерба в размере 598 тысяч рублей за счет бюджетных средств в связи с утратой имущества. Ответственность он возложил на СКР. Кредитор Егора Заворохина — завод имени Дзержинского — выразил поддержку позиции управляющего. Из-за отсутствия некоторых участников процесса заседание неоднократно переносили. Однако 17 ноября суд вынес решение об отказе в удовлетворении заявления», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В 2024 году Федорец потребовал от третьего следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Нижнем Новгороде) передать ему имущество, конфискованное у должника. В перечне были — часы марки Maurice Lacroix, золотая цепь с крестом (ее длина составляет примерно 63 см) и 10 тысяч рублей. Впоследствии исковые требования были скорректированы. Ответчиком по делу стал СКР, об этом URA.RU уже писало. Суд определил в качестве третьих лиц третье следственное управление и Министерство финансов России.

Продолжение после рекламы