На Ямале почтили память земляка, погибшего в зоне СВО. Фото
Боец защищал Родину в зоне СВО
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Шурышкарском районе (ЯНАО) простились с жителем деревни Анжигорт Германом Коркиным. Он погиб на поле боя, защищая Родино в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщил глава района Олег Попов.
У погибшего бойца осталось двое сыновей и родственники
«Снова скорбный день в Шурышкарском районе. Проводили в последний путь Германа Конкина. Защищая свою Родину, он пал смертью храброго и отважного человека. Герман Семенович родился в деревне Анжигорт», — сообщил Попов в своем telegram-канале.
Почтить память земляка пришли и односельчане. У бойца осталось двое сыновей и родственники.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!