Боец защищал Родину в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Шурышкарском районе (ЯНАО) простились с жителем деревни Анжигорт Германом Коркиным. Он погиб на поле боя, защищая Родино в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщил глава района Олег Попов.

У погибшего бойца осталось двое сыновей и родственники Фото: telegram-канал Олега Попова





«Снова скорбный день в Шурышкарском районе. Проводили в последний путь Германа Конкина. Защищая свою Родину, он пал смертью храброго и отважного человека. Герман Семенович родился в деревне Анжигорт», — сообщил Попов в своем telegram-канале.