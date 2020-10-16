В Карабахе ждут российских миротворцев

Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вопрос, который задают российским журналистам жители Нагорного Карабаха при встрече: «А когда в конфликт Армении и Азербайджана вмешается Москва?» С мечтами о приходе русских миротворцев там связывают и прекращение военных действий, и решение других проблем. Таково общее настроение, царящее в Карабахе.

В Степанакерте, столице Карабаха, корреспонденты URA.RU связались с семьей русской пенсионерки Нины Кузовой. О ней президенту России Владимиру Путину ранее написала в письме глава русской общины республики Галина Сомова. Она тогда попросила Путина остановить войну и рассказала о бедственном положении 80-летней Кузовой, которая оказалась заперта в подвале из-за обстрелов.

80-летняя Нина Кузова заперта в подвале из-за обстрелов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На сегодняшний день пенсионерка до сих пор вынуждена прятаться в подвале. Из-за серьезных проблем со здоровьем эвакуировать ее в другое место возможности нет. Вся ее надежда только на то, что в ближайшее время конфликт Армении и Азербайджана удастся разрешить и она сможет получить необходимую медицинскую помощь.

Семья Нины Кузовой оказалась в Карабахе в конце 1980-х. Ранее они жили в азербайджанском городе Сумгаит. Но в 1988-м по этому городу прокатился армянский погром. Мужем Нины был армянином, а потому они были вынуждены скрываться, а затем переехать к нему на родину, в Степанакерт.

За женщиной ухаживает сын Кузовой Вадим, военный пенсионер, мобилизованный по случаю войны. Он считает, что остановить боевые действия может только Россия.

«Мне кажется, многое зависит от России. Нужно хотя бы притормозить боевые действия. Самостоятельно Баку не остановится. Они будут наступать, а мы — обороняться до конца, не сдадимся. Если понадобится, уйдем партизанить в горы и леса», — обещает Кузов.

Подвал, в котором скрываются Нина Кузова и ее сын Вадим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас в Карабахе, по словам Галины Сомовой, проживают порядка 1500 семей. Люди ждут вмешательства России в конфликт. Об этом свидетельствуют не только суждения сына Кузовой Вадима, но и, например, слова горожанина, представившегося Игорем, и проводившего нас до их дома. Он сразу показал военный билет, в котором в графе «национальность» стояло «русский» и поинтересовался: «А почему Россия не вмешивается?»

На самом деле этот вопрос интересует не только русскую общину Карабаха. Таксист Самвел, который вез нас из приграничного армянского города Горис в Степанакерт, говорил о том же: «Я думаю, Россия должна вмешаться. По крайней мере, дипломатически». Возле нашей гостиницы мы встретили находящегося в отпуске военнослужащего карабахской армии Карена. Зашел разговор о происхолдящем и опять мы услышали: «Мы не понимаем, почему Москва нам не помогает».

Вечером, оказавшись в компании местных офицеров, мы слышали, в основном, одно и то же на разный лад: «Армяне будут драться. Но что думают об этой войне в Москве?» И сразу вспомнились слова Вадима Кузова, сказанные днем: «Кавказцы — горячие люди. Нужен миротворец, который мог бы их разнять».