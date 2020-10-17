Как выживает под обстрелами столица Карабаха

Жители Степанакерта живут под обстрелами уже более двадцати дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Вот уже двадцать с лишним дней живут под обстрелами жители Степанакерта — столицы республики Нагорный Карабах. Азербайджанские бомбы и ракеты с 27 сентября разрушают инфраструктуру, спальные кварталы дома и церкви. Неразорвавшиеся снаряды торчат из асфальта.

Спасаясь от обстрелов и разрушений, многие переехали в подвалы. Одним удается уцелеть под бомбами, а другие гибнут, пытаясь просто перебежать улицу. Корреспонденты URA.RU, работающие на месте, готовы рассказать, через что уже пришлось пройти жителям Нагорного Карабаха.

Азербайджанские реактивные системы залпового огня (РСЗО) регулярно бьют по Степанакерту и пригородам. В частности, удары наносятся по небольшому городу Шуши. На его улицах можно видеть вонзившиеся в асфальт хвостовики ракет «Смерч», начиненных кассетными боеприпасами. Корпус такой ракеты содержит кассеты с десятками маленьких бомбочек, разлетающихся в воздухе и рвущихся при падении. Каждая бомбочка дает сотни осколков. Одна из подобных ракет упала в Шуши около дома культуры. Ее начинка разлетелась по улице и рванула, а хвостовик остался торчать в тротуаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прилетают «Смерчи» и в центр Степанакерта. В ночь на 17 октября громыхнуло возле магазина детских товаров. Взрывной волной выбило все стекла. Утром хозяин магазина Самсон пришел с друзьями, чтобы прибраться — вымести осколки и убрать поврежденные детали интерьера. «Детский магазин-то кому помешал?!» — восклицал он Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Азербайджанские РСЗО обстреливают не только города, но и села. По деревне Кармир Шука ударили 15 октября. В этой машине погиб местный житель Армен, приехавший с работы и собиравшийся покормить цыплят. Соседи говорят, что он хорошо умел ремонтировать холодильники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за постоянных обстрелов жители Степанакерта вынуждены перебираться в подвалы. Сейчас в подвале многоэтажки живет русская 80-летняя пенсионерка Нина Кузова. Ее семья переехала в Карабах еще в конце 1980-х из азербайджанского Сумгаита, где случился армянский погром. Муж Кузовой был армянином, и потому им пришлось бежать. Сейчас у женщины серьезные проблемы со здоровьем. За ней ухаживает сын Вадим, офицер в отставке, мобилизованный по случаю войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Такие осколки здесь повсюду. Разной величины, они усеивают тротуары и газоны. Как правило, утром, после ночных обстрелов, всю подобную мелочь стараются убрать. Остаются только особо крупные фрагменты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь на 17 октября «Смерч» угодил в одну из степанакертских гостиниц. Ракета попала в верхний этаж. Ее корпус рванул и расплавился при ударе о стену, а осколки, выбив стекла, ушли внутрь, изрешетив пару номеров. Там как раз находились люди. Был пострадавший, он выжил. Кстати, днем ранее корреспонденты URA.RU собирались остановиться в этом отеле, но сторож заявил, что постояльцев не принимают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Той же ночью другая ракета упала в частном секторе, разрушив жилой дом. Плачущую хозяйку строения на наших глазах увели родственники. Здесь никто, к счастью, не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатель Каро, работавший тут на разборе завалов, рассказал, что из-под обломков удалось вытащить 90-летнюю бабушку. Она не просто чудом выжила, но даже не получила серьезных травм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Так везет не всем. Во время поездки в деревню Кармир Шука корреспондент URA.RU встретил приехавшего домой ополченца, который накануне привез домой с фронта тела двух своих погибших товарищей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бомбят не только объекты инфраструктуры и жилые кварталы. В Шуши под удар беспилотника дважды попал собор Святого Христа Всеспасителя. Сначала после того, как в Telegram появилось видео, на котором были запечатлены молящиеся в этом храме карабахские бойцы. А второй раз, когда оттуда в прямой эфир вышли российские журналисты. Двое пострадали, в том числе репортер Юрий Котенок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU