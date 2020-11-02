Свердловские учителя получат серьезную прибавку к зарплате

Первые учителя уже получили доплату Фото: фонд «Эмпатия»

Учителя двух свердловских городских округов Верхняя и Нижняя Салда с ноября 2020 года будут получать доплату в 15 тысяч рублей к своей зарплате. Чиновники и промышленники за счет социальной программы хотят повысить имидж профессии педагога в небольших городах Урала.

Сейчас средний возраст учителей в Верхней и Нижней Салде растет и уже превышает 50 лет. Из-за невысокой зарплаты труд учителя становится менее привлекательным для молодых специалистов. Это же подтверждается данными с трудового рынка. Приток молодых специалистов исчисляется единицами, хотя в обоих городах открыто более 50 вакантных мест для учителей.

Прграмма коснется 510 учителей из 16 школ Фото: фонд «Эмпатия»

Решить проблему в городах планируется за счет программы, которая реализуется благотворительным фондом «Эмпатия» (основатель фонда Михаил Шелков). Она коснется 510 учителей из 16 школ. Всего на проект будет потрачено 61,2 млн рублей.

Чтобы стать участником программы нужно соответствовать нескольким условиям: педагогическая деятельность должна быть для человека основной, его стаж не должен прерываться более чем на месяц, учитель должен дать свое согласие на участие в программе и заполнить необходимые документы. Преподавателей освободят от отчетности по тратам.

Документально старт социальной программы был заверен 26 октября. Официальное соглашение подписали основатель благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков и и. о. главы Верхней Салды Константин Носков вместе с главой Нижней Салды Андреем Матвеевым. Они отметили, что на Урале стартует уникальный для России проект, который способен поменять подход к школе и к учителям.

«Помогая талантливым молодым учителям и опытным преподавателям в регионах, мы не только сохраняем и развиваем образование, но и растим новое поколение востребованных выпускников, а в будущем — специалистов, от которых будет зависеть наше «завтра», — отметил Шелков. После презентации программы он ответил на вопросы салдинских учителей, чтобы развеять опасения. Он объяснил, что вне зависимости от специализации учителя смогут получать полагающиеся выплаты. Сам процесс заключения договоров с учителями начнется с 1 ноября.

Учителей поздравили в торжественной обстановке Фото: фонд «Эмпатия»

«Учителя по сути своей — люди очень обязательные и добросовестные. И получая что-то хорошее, в ответ всегда стараются оправдать оказанное доверие. Данный проект фонда „Эмпатия“ не то чтобы обяжет учителей лучше работать, но позволит им делать это с осознанием, что их труд оценили. Это тот редкий случай в моей практике, когда не дают пустых обещаний, а реально действуют», — отметила Ольга Гудкова, директор Центра образования № 7 Нижней Салды

Аналогичный проект планируется запустить в школах Березников (Пермский край). Аудитория программ будет постоянно расширяться. Так, например, фонд в будущем планирует поддерживать инициативы педагогов в области дополнительного образования, спонсировать отдельных талантливых учеников и студентов и включить в программу и воспитателей детских садов.

Для педагогов добавка к зарплате будет значительной Фото: фонд «Эмпатия»

Фонд «Эмпатия» создан в 2019 году для осуществления благотворительной деятельности в целях поддержки и содействия общественно значимой деятельности в сфере образования, науки, культуры и искусства в Российской Федерации: в том числе оказание поддержки деятелям, вносящим значительный вклад в эти направления, содействие проведению научных исследований и программ, и т. д. Основатель фонда Михаил Евгеньевич Шелков, российский бизнесмен и меценат, заместитель председателя совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».