Ушел из жизни автор книги «Легенды улицы Пермской»

«Память о нем навсегда останется с нами — о человеке выдающегося ума, обладавшем тонким чувством юмора и дипломатическим тактом. Евгений Анатольевич был писателем, который мастерски умел выявлять исторические факты, систематизировать их и облекать в литературную форму, благодаря чему история нашей небольшой улицы сохраняется и будет передана будущим поколениям», — отмечается в сообщении центра в соцсети «ВКонтакте».