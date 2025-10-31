Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Ушел из жизни автор книги «Легенды улицы Пермской»

Скончался автор книги «Легенды улицы Пермской» Евгений Филатов
31 октября 2025 в 13:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Он также был автором одноименной экскурсионной программы

Он также был автором одноименной экскурсионной программы

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Скончался Евгений Филатов — писатель, автор книги «Легенды улицы Пермской». Помимо литературной деятельности, он разработал одноименную экскурсионную программу и концепцию развития ресурсного центра «Пермь семейная», находящегося на Пермской, 61в. 

«Память о нем навсегда останется с нами — о человеке выдающегося ума, обладавшем тонким чувством юмора и дипломатическим тактом. Евгений Анатольевич был писателем, который мастерски умел выявлять исторические факты, систематизировать их и облекать в литературную форму, благодаря чему история нашей небольшой улицы сохраняется и будет передана будущим поколениям», — отмечается в сообщении центра в соцсети «ВКонтакте». 

Как уточнили в учреждении, причиной смерти Евгения Филатова стала болезнь. Ему было 56 лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал