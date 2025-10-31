Ушел из жизни автор книги «Легенды улицы Пермской»
Он также был автором одноименной экскурсионной программы
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Скончался Евгений Филатов — писатель, автор книги «Легенды улицы Пермской». Помимо литературной деятельности, он разработал одноименную экскурсионную программу и концепцию развития ресурсного центра «Пермь семейная», находящегося на Пермской, 61в.
«Память о нем навсегда останется с нами — о человеке выдающегося ума, обладавшем тонким чувством юмора и дипломатическим тактом. Евгений Анатольевич был писателем, который мастерски умел выявлять исторические факты, систематизировать их и облекать в литературную форму, благодаря чему история нашей небольшой улицы сохраняется и будет передана будущим поколениям», — отмечается в сообщении центра в соцсети «ВКонтакте».
Как уточнили в учреждении, причиной смерти Евгения Филатова стала болезнь. Ему было 56 лет.
