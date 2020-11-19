Тюменские инсайды: Сысоев проиграл Сарычеву

Что можно почитать тюменским подросткам, которым даже продукты в ТЦ теперь не продают Коллаж: URA.RU

Пока в Тюмени шла борьба за влияние на Центр управления регионом, в региональном правительстве начали готовить серьезные кадровые рокировки. У тюменцев появились претензии к работе депутата областной думы Виктора Рейна, а обиженные музыканты обратились за помощью к вице-губернатору Сергею Сарычеву.

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Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском правительстве ожидаются серьезные рокировки

Знающие люди поговаривают, что в тюменском правительстве до конца этого года пройдут очередные кадровые рокировки. Как сообщают инсайдеры, назначения там могут получить чиновники из городской администрации. Решение этого вопроса зависит от губернатора Александра Моора, который много лет проработал в мэрии и несколько лет ее возглавлял. «Моор хорошо знаком с чиновниками городской администрации и имеет понимание о том, кто из них может быть полезен в региональном правительстве. К тому же, подобные рокировки, когда кадры из городской администрации переходят на работу в правительство Тюменской области, для региона — нормальная практика», — поясняют слухачи.

Замгубернатора Сысоев проиграл борьбу за ЦУР

В Желтом доме шепчутся о том, что заместитель губернатора Владимир Сысоев, который анонсировал открытие в Тюменской области Центра управления регионом, не смог стать его куратором. Слухачи поговаривают, что на верхах решили: для этого у Сысоева не хватает опыта. «Во-первых, у Сысоева для этого нет команды: людей, которые могли бы организовать слаженную работу ЦУРа. К тому же, у Владимира Сысоева недостаточно управленческого опыта. В политическом плане, да, он состоялся. Но как управленец — нет. Поэтому курировать Центр управления регионом доверили вице-губернатору Тюменской области Сергею Сарычеву», — считают инсайдеры.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэр Тюмени Кухарук вошел в топ российских чиновников

В политической элите Тюмени судачат о том, что глава администрации Тюмени Руслан Кухарук по результатам работы за год попал в Национальный рейтинг мэров. Слухачи поговаривают, что составители рейтинга высоко оценили управленческие навыки Кухарука. Они уточняют, что мэр Тюмени, вероятно, занял одну из позиций в топ-20 лучших сити-менеджеров страны. «Кухарук старается оперативно реагировать на обращения жителей. В случае каких-то ЧП он всегда приезжает к месту происшествия, принимает активное участие в работе оперативных штабов. Ну и в целом, как к руководителю, каких-то глобальных вопросов к нему не возникает. Со своими обязанностями он справляется, поэтому в рейтинг лучших попал заслуженно. Какую именно позицию он в нем занял — станет ясно после публикации результатов этого рейтинга», — заявляют слухачи.

Сарычев помог музыкантам

В Желтом доме не стихают разговоры о том, что музыканты Тюменского филармонического оркестра обратились за помощью к вице-губернатору Сергею Сарычеву из-за проблем с руководством. Инсайдеры уточняют, после смерти дирижера оркестра Евгения Шестакова у музыкантов начались проблемы с начальством, которые они не смогли решить самостоятельно. «Тюменский филармонический оркестр — это мега-проект правительства Тюменской области. И, естественно, Сарычев не мог не вмешаться в ситуацию. Говорят, что он помог разрешить имевшиеся разногласия между музыкантами и руководством филармонии. Коллектив оркестра свои претензии к начальству отозвал», — уточняют слухачи.

Тюменцы разозлились на депутата Рейна

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В политических кругах ходят разговоры о том, что жители Тюмени недовольны работой депутата областной думы Виктора Рейна. Мол, чиновника не раз ловили на том, что он раздает населению пустые обещания, а ответственность за это перекладывает на других людей. «Вопросы к Рейну у населения возникли еще когда его помощником был Виталий Красноштанов, который был замечен в браконьерстве на беременных косуль. Красноштанова, конечно, быстро уволили и исключили из партии. Но осадок у народа остался. К тому же, Рейн периодически делает разные заявления, обещая электорату те или иные блага. Которые, в конечном итоге, не выполняются, а ответственность за это перекладывается на других людей», — ехидничают слухачи.

Тюмень расширит границы

В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что Тюмень может расширить официальные границы на несколько километров. Мол, город активно застраивается, сюда переезжают люди как из соседних округов, так и из других регионов России. Все идет к тому, что в обозримой перспективе Тюмень может стать миллионником. А площадь Тюмени для города с населением миллион человек, откровенно говоря, маловата. «Площади под застройку новых кварталов в Тюмени могут закончится уже через 5 — 10 лет. Уже сейчас застраиваются окраины, куда раньше даже автобусы не ходили. Расширение границ города — это необходимая мера. Земель вокруг Тюмени для этого хватает. Так что решение этого вопроса — дело времени», — уверены инсайдеры

Тюменских трудных подростков отправят в другой регион

В Тюмени ходят разговоры о том, что малолетних трудных подростков в целях перевоспитания будут возить на экскурсии в омские колонии. Мол, последователей АУЕ (экстремисткая организация, запрещенная на территории РФ) среди тюменской молодежи по-прежнему много, а в Омской области с ними научились бороться. В том числе, в исправительных учреждениях. «В омских колониях тюменским подросткам могут доходчиво объяснить, что никакой романтики в движении АУЕ нет. А годы, проведенные в тюрьме, это, по сути, потерянное время. Плюс — огромное пятно на биографии. Людям после освобождения трудно найти нормальную работу, как-то устроить свою жизнь. В исправительных учреждениях Омской области эту информацию научились доводить до осужденных. Доведут и до трудных подростков», — заявляют слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.