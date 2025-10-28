Новый свердловский омбудсмен рассказала, может ли учитель трогать школьника

Учителя должны решать конфликты исключительно словами или в присутствии родителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учителя в Свердловской области не должны прикасаться к школьникам ни при каких обстоятельствах, даже если ребенок нарушает порядок. Об этом заявила новый уполномоченный по правам ребенка региона Татьяна Титова.

«Ни в каком возрасте нельзя проявлять физическое насилие в отношении ребенка. Даже если ребенок ведет себя так, что уже нет никаких сил. Один ребенок это воспримет совершенно нормально, его взяли за руку и вывели, а другой будет считать, что учитель перешел границы индивидуального пространства, потому что тактильность у каждого разная», — поделилась Титова в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ.

По словам уполномоченной, даже в наиболее острых моментах конфликты следует разрешать исключительно словами или в присутствии родителей, чтобы избежать недопонимания и неоднозначной трактовки происходящего. Она обратила внимание на то, что отсутствие физического воздействия не свидетельствует о беспомощности педагога, а наоборот — подчеркивает достоинство взрослого человека.

Продолжение после рекламы

«Если ребенок создает конфликтную ситуацию на уроке, то постараться ее приглушить. Если это невозможно, ребенок продолжает срывать урок, все-таки стараться и показывать, что никаких действий к этому ребенку учитель предпринимать не будет. Это не будет показывать беспомощность учителя. Это говорит о достоинстве взрослого человека», — добавила Титова.

Обсуждая смягчение мер ответственности для родителей детей-агрессоров, Титова выступила против введения штрафов за агрессивное поведение школьников. Она считает, что подобные санкции могут лишь ухудшить внутрисемейный климат. По словам омбудсмена, травмируются все участники буллинга, включая свидетелей, а чрезмерные запретительные меры заставят детей скрывать конфликт от взрослых.

Кроме того, омбудсмен прокомментировала инициативу по запрету регистрации детей в соцсетях до 14-16 лет. Она предложила не вводить тотальные запреты, а усилить цифровую грамотность среди детей и родителей, а также повысить контроль за опасным контентом со стороны площадок.