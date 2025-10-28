Новый свердловский омбудсмен рассказала, может ли учитель трогать школьника
Учителя должны решать конфликты исключительно словами или в присутствии родителей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Учителя в Свердловской области не должны прикасаться к школьникам ни при каких обстоятельствах, даже если ребенок нарушает порядок. Об этом заявила новый уполномоченный по правам ребенка региона Татьяна Титова.
«Ни в каком возрасте нельзя проявлять физическое насилие в отношении ребенка. Даже если ребенок ведет себя так, что уже нет никаких сил. Один ребенок это воспримет совершенно нормально, его взяли за руку и вывели, а другой будет считать, что учитель перешел границы индивидуального пространства, потому что тактильность у каждого разная», — поделилась Титова в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ.
По словам уполномоченной, даже в наиболее острых моментах конфликты следует разрешать исключительно словами или в присутствии родителей, чтобы избежать недопонимания и неоднозначной трактовки происходящего. Она обратила внимание на то, что отсутствие физического воздействия не свидетельствует о беспомощности педагога, а наоборот — подчеркивает достоинство взрослого человека.
«Если ребенок создает конфликтную ситуацию на уроке, то постараться ее приглушить. Если это невозможно, ребенок продолжает срывать урок, все-таки стараться и показывать, что никаких действий к этому ребенку учитель предпринимать не будет. Это не будет показывать беспомощность учителя. Это говорит о достоинстве взрослого человека», — добавила Титова.
Обсуждая смягчение мер ответственности для родителей детей-агрессоров, Титова выступила против введения штрафов за агрессивное поведение школьников. Она считает, что подобные санкции могут лишь ухудшить внутрисемейный климат. По словам омбудсмена, травмируются все участники буллинга, включая свидетелей, а чрезмерные запретительные меры заставят детей скрывать конфликт от взрослых.
Кроме того, омбудсмен прокомментировала инициативу по запрету регистрации детей в соцсетях до 14-16 лет. Она предложила не вводить тотальные запреты, а усилить цифровую грамотность среди детей и родителей, а также повысить контроль за опасным контентом со стороны площадок.
Ранее в Свердловской области обсуждали введение административной ответственности для родителей детей-агрессоров, включая штрафы за буллинг и нецензурную лексику школьников. При этом эксперты отмечали, что формальные санкции могут вызвать сложности в доказательстве вины, а эффективная профилактика требует вовлечения семьи в воспитательный процесс. Аналогичные ограничения предлагались и в отношении доступа детей к социальным сетям.
