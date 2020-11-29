Смотрим «Гамлета» в духе травести и новый сериал от HBO

Все роли в спектакле по Шекспиру сыграют мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Влетаем в новую неделю на всех парах вместе с новой подборкой рекомендаций URA.RU. В последний день осени начнем правильно объяснять сложные темы и будем смотреть премьеру нового сериала от HBO о боксере-заключенном-священнике.

Что сделать утром?

Начинаем понедельник со спектакля «Гамлет. Ширма», который будет состоять из коротких анекдотических рассказов, основанных на сюжете трагедии Шекспира. Авторы спектакля определяют жанр как «postpunkpuppetshow» и создают собственное мифологическое пространство, в котором трагедия сочетается с комедией. Все роли играют в постановке мужчины. Посмотреть онлайн-трансляцию спектакля можно на сайте онлайн-кинотеатра Окко .

Что сделать днем?

Готовимся к просмотру премьеры нового сериала от HBO «30 сребреников». Премьера шоу состоялась в рамках 77-м Венецианского международного кинофестиваля — оно было представлено вне конкурса, в рамках специального показа. Сюжет сериала рассказывает о трагической жизни экзорциста, боксера и бывшего заключенного (все в одном лице), сосланного церковью в отдаленный испанский городок.

Что сделать вечером?

Вечером предлагаем посетить онлайн-презентацию новой книги Максима Ильяхова — «Ясно, понятно». Автор бестселлеров «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки» объяснит, как добиваться ясности донесения своих мыслей в сложных темах и привлекать внимание к тексту в соцсетях. Участники эфира получат скидку при покупке книги.

Бонус. Задаем вопрос британскому музыкальному продюсеру, многократному лауреату премии Grammy Стиву Лиллиуайту. За свою карьеру он работал с Talking Heads, U2, Rolling Stones и многими другими звездами. Музыкальная звезда станет гостем онлайн-разговор с Эндрю Шепсом.