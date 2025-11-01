Пермячка получит 150 тысяч рублей за падение в автобусе

Травмы, полученные женщиной в автобусе, квалифицировали как легкий вред здоровью Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермячка отсудила у перевозчика 150 тысяч рублей за травму, полученную при падении в автобусе. С материалами дела знакомит Мотовилихинский районный суд.

«Суд удовлетворил иск жительницы Перми к автоперевозчику. Женщина получила травму в июне 2024 года, упав в салоне автобуса во время поездки. После происшествия ей потребовалось стационарное лечение, она испытывала переживания о своем здоровье», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Суд, изучив материалы дела и заключение судебно-медицинской экспертизы, установил факт причинения легкого вреда здоровью пассажирки. С автоперевозчика взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа за неисполнение требований в добровольном порядке. Решение еще не вступило в законную силу.

