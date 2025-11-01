Пермячка получит 150 тысяч рублей за падение в автобусе
Травмы, полученные женщиной в автобусе, квалифицировали как легкий вред здоровью
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермячка отсудила у перевозчика 150 тысяч рублей за травму, полученную при падении в автобусе. С материалами дела знакомит Мотовилихинский районный суд.
«Суд удовлетворил иск жительницы Перми к автоперевозчику. Женщина получила травму в июне 2024 года, упав в салоне автобуса во время поездки. После происшествия ей потребовалось стационарное лечение, она испытывала переживания о своем здоровье», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
Суд, изучив материалы дела и заключение судебно-медицинской экспертизы, установил факт причинения легкого вреда здоровью пассажирки. С автоперевозчика взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа за неисполнение требований в добровольном порядке. Решение еще не вступило в законную силу.
Это не первый случай, когда пермяки добиваются компенсации за травмы, полученные во время поездки в общественном транспорте. Летом 2025 года суд взыскал в пользу жительницы Перми 600 тысяч рублей после ее падения в автобусе во время ДТП. В результате аварии женщина получила травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!