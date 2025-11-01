Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пермячка получит 150 тысяч рублей за падение в автобусе

02 ноября 2025 в 02:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Травмы, полученные женщиной в автобусе, квалифицировали как легкий вред здоровью

Травмы, полученные женщиной в автобусе, квалифицировали как легкий вред здоровью

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермячка отсудила у перевозчика 150 тысяч рублей за травму, полученную при падении в автобусе. С материалами дела знакомит Мотовилихинский районный суд. 

«Суд удовлетворил иск жительницы Перми к автоперевозчику. Женщина получила травму в июне 2024 года, упав в салоне автобуса во время поездки. После происшествия ей потребовалось стационарное лечение, она испытывала переживания о своем здоровье», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Суд, изучив материалы дела и заключение судебно-медицинской экспертизы, установил факт причинения легкого вреда здоровью пассажирки. С автоперевозчика взыскано 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа за неисполнение требований в добровольном порядке. Решение еще не вступило в законную силу.

Продолжение после рекламы

Это не первый случай, когда пермяки добиваются компенсации за травмы, полученные во время поездки в общественном транспорте. Летом 2025 года суд взыскал в пользу жительницы Перми 600 тысяч рублей после ее падения в автобусе во время ДТП. В результате аварии женщина получила травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал