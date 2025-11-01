ТАСС: Командир ВСУ свалил вину за массовую гибель военных на других

Командир обнаружил, что его солдаты «пропали» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ майор Владимир Фокин «Азова»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) попытался снять с себя ответственность за гибель подчиненных, переложив вину на командиров других подразделений, куда были прикомандированы его военнослужащие. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«Он пытался устроить на высокую должность свою жену Юлию Фокину (Моисеенко) с позывным Мася. Будучи в „Азове“*, это ему удалось, и долгое время Мася занималась ничем, дослужившись до майора, получив статус ветерана. Затем комбриг занялся путешествиями по городам Украины от Львова до Харькова, где встречался с политиками и чиновниками. После он обнаружил, что большая часть бригады „пропала без вести“», — приводит слова источника ТАСС.

Фокина назначили на должность в середине октября на фоне назревающего бунта в 125-й бригаде. Официальный аккаунт подразделения выпустил заявление, что командование не несет ответственности за военнослужащих, прикомандированных к другим частям. При этом конкретные номера подразделений указаны не были. Сложилась типичная ситуация, когда при схеме «командировок» каждый командир может переложить вину за утрату людей на другого.

