Инсайды ХМАО: силовики утеплили автозаки

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Арестованный владелец бизнес-империи Андрей Копайгора мог использовать золото, чтобы давать взятки. А силовики тем временем активно готовятся к незаконным митингам, утеплив автозаки. Также в сегодняшних «Инсайдах» о том, куда идут работать бывшие чиновники и кто боится сесть в тюрьму.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава окружного депстроя соврал на встрече с губернатором

Поговаривают, что директор департамента строительства ХМАО Кирилл Мыскин соврал губернатору Югры Наталье Комаровой во время ее встречи с главой Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым. Там речь шла о переселении людей из балков и аварийного жилья. По этим направлениям у муниципалитета есть проблемы с отставанием от графиков. Глава окружного депстроя при Комаровой пообещал оказать содействие мэрии в решении вопросов. Однако спустя несколько дней, уже при общении с муниципальными чиновниками заявил, что обсуждаемые варианты действия невозможны. «В итоге все предварительные договоренности оказались несостоятельны. При губернаторе все демонстрируют полную готовность в оказании помощи. А потом, как доходят до дела, то энтузиазм чиновников заметно снижается», — перешептываются злые языки.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заявление губернатора напугало чиновников и порадовало жителей

Слухмейкеры рассказывают, что предложение губернатора ХМАО о том, чтобы часть Ханты-Мансийского района (территория дачных товариществ) отдать под контроль мэрии Ханты-Мансийска, заставило изрядно понервничать чиновников обоих муниципалитетов. А некоторые, продолжает слухач, и вовсе подумали, что это шутка. «Проблема в том, что это не шутка. А еще не существует дорожной карты (подробного плана мероприятий и типовых решений — ред.) для отторжения части территории одного муниципалитета с дальнейшим присоединением этой части к другому. А так как слова губернатора все воспринимают как указание, тут и началась паника — не ясны ни сроки исполнения поручения, ни конкретные исполнители, вообще ничего, а задача есть и ее нужно исполнять», — говорит слухмейкер.

По его словам, после указания Комаровой жарко было как в мэрии Ханты-Мансийска, так и в мэрии Ханты-Мансийского района. «Это ведь и может быть указанием на то, что глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин что-то делает не так, раз губернатор предложила „забрать“ у него часть территории», — предполагает собеседник URA.RU, отмечая, что рады таким изменениям лишь жители спорной территории. «Дачникам нужно, чтобы у них тарифы на электричество были как в городе, а кто будет за это отвечать — им все равно», — считает осведомленный слухач.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте начали искусственно банкротить «Горводоканал»

Мэрия Сургута инициировала проверку финансовой деятельности муниципального «Горводоканала». Чиновников крайне смущает растущая дебиторская задолженность предприятия, которая уже достигла 700 миллионов рублей. «В финансовый блок „Горводоканала“ три года назад пришел ряд сотрудников и вот результаты их деятельности на лицо. До этого они уже успели поработать на муниципальных предприятиях Пыть-Яха. Там дело дошло чуть ли не до банкротства. Поэтому сейчас и возникли вопросы, а не готовят ли они таким образом рейдерских захват сургутского „Горводоканала“ искусственно пытаясь выбить из почву из-под ног предприятия», — шепчутся слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вице-мэр Сургута уходит на работу к элитному девелоперу

Говорят, что заместитель главы Сургута Владимир Шмидт уходит на работу в строительную компанию «Брусника». Он займет кресло одного из топ-менеджеров в местном филиале девелопера. «Шмидт показал себя как весьма адекватный специалист, разбирающийся в строительной отрасли. К тому же он все-таки не закостенелый чиновник, а человек, который работал в крупном бизнесе до прихода в мэрию. Так что опыт будет востребован. С учетом того, что „Брусника“ строит элитное по сургутским меркам жилье, вице-мэр только выиграет от ухода с муниципальной службы», — обсуждают в сургутской администрации.

В мэрии Сургутского района боятся посадок

Ходят слухи, что чиновники мэрии Сургутского района не на шутку встревожены возбуждением уголовного дела из-за сноса дома многодетной матери Алены Метлицкой. Они боятся, что в скором времени там могут появиться реальные фигуранты. «Пока силовики возбудили уголовное дело просто по факту. Но понятно же, что есть конкретные руководители в администрации Сургутского района, которые ставили подписи в документах о сносе дома и других аспектах этой истории. Под прицелом два зама главы Сургутского района Андрея Трубецкого и директор одного из департаментов. Сам Трубецкой обещает, что не бросит своих подчиненных в беде. Но на главу Белого Яра Елену Никифорову возбуждено уже три уголовных дела. И первое из них появилось после того, как сам Трубецкой написал жалобу на нее в следственный комитет», — обсуждают сплетники.

Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

У опального олигарха Андрея Копайгоры появились проблемы с алкоголем

Ходят слухи, что у югорского олигарха Андрея Копайгоры на фоне краха его бизнес-империи и неприятностей с законом появились проблемы с алкоголем. Предприниматель до ареста успел даже полежать в больнице, где врачам пришлось оказывать ему уже медикаментозную помощь. «У Копайгоры тяжелейший период в жизни. Банкротство предприятий, судебные иски, он сам проходит фигурантом по нескольким уголовным делам, его сын, Семен Копайгора, также скоро предстанет перед судом за несчастный случай в караоке-клубе „Gallery Club“, где на девушку упала металлическая конструкция с закрепленными на ней мониторами. В общем, есть причины для того, чтобы начать смотреть на жизни через дно стакана», — обсуждают в политтусовке.

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

А в его уголовных делах могут оказаться новые фигуранты…

Инсайдеры агентства считают, что находясь под арестом, предприниматель Андрей Копайгора может начать давать показания на компаньонов и сообщников, с которыми он проворачивал различные бизнес-схемы. Мол, для него это будет единственной возможностью избежать для себя сурового наказания. «В своем время был такой директор предприятия „Полярный кварц“ Александр Митрофанов. К нему тоже возникли вопросы у силовиков. Так вот он начал в следственном изоляторе писать книгу, где описывать и раскрывать все события, происходившие на предприятии с именами и фамилиями. Параллельно все это выкладывалось на его сайте. Спустя время, он был отпущен силовиками и умудрился уехать за границу», — вспоминают представители югорского истеблишмента.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

…и даже те, кто брал взятки золотом

Слухачи из числа силовиков рассказывают, что бывший генеральный директор компании «Сосьвапромгеология» Андрей Андреев, которого обвинили в незаконной передаче золота и других дргоценных металлов не какому-то неизвестному «знакомому», что следует из официальных сообщений силовиков, а конкретному человеку — якобы Андрею Копайгоре, по его же поручению. «Это золото, платину и серебро Копайгора позже мог использовать в качестве взяток. Любопытно, что слитки уже стали находить у ряда людей с громкими фамилиями. С громкими настолько, что если Копайгора все-таки заговорит, то силовики просто захлебнуться в потоке резонансных уголовных дел», — злорадствует инсайдер.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава КПРФ в ХМАО пытается сохранить власть

Ходят слухи, что лидер КПРФ в ХМАО Алексей Савинцев тайно пытается навязать региональным партячейкам «правильных» делегатов, которые гарантированно проголосуют за него на предстоящих выборах лидера партии. «Сейчас Савинцев, в обход Устава партии, пытается навязать кандидатов, которые будут за него голосовать. Например, в Мегион он отправил Васима Адыева, чтобы тот, якобы не согласовав решение с первым секретарем Мегионской ячейкой партии Мариной Дранко, протолкнул в делегаты Халида Таги-Заде, который лояльно к нему настроен», — рассказывает инсайдер, добавляя, что такая попытка Савинцева удержаться в кресле регионального лидера компартии, только еще сильней отталкивает от него «сомневающихся». «Савинцев как будто в панике, идет уже ва-банк, любыми способами пытаясь усидеть на месте, но делает только хуже. Те, кто сомневался, поддерживать ли Савинцева на предстоящих выборах, теперь кажется окончательно убеждаются в личностных качествах пока еще официального лидера КРПФ в ХМАО», — заключает слухач.

Впрочем, есть и другое мнение. Говорят, противники Савинцева связаны с президентом корпорации «Славтэк» Александром Петерманом. По слухам, они пытаются провести революцию в партиотделении в пользу своего патрона.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Силовики утеплили автозаки

Как говорят слухачи из числа силовиков, серия акций протестов, прокатившихся по ХМАО с подачи штаба Фонда борьбы с коррупцией, вскрыла любопытную проблему — в автозаках, принадлежащих силовикам, холодно. «Первая несанкционированная акция протеста 23 января проходила при температура ниже -40 градусов. Мерзли и силовики на улицах и задержанные, которых иногда приходилось увозить в отделы полиции в салонах автомобилей, а не в „клетках“. 31 января было теплее, но все равно, сидеть в неутепленном автозаке очень холодно, а проблемы с отмороженными задержанными никому не нужны. Поэтому в спецтранспорте установили системы обогрева, чтобы активистам было комфортней сидеть», — с иронией рассказывает источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.