Тюменцев в субботний вечер ждет потепление с осадками

В Тюмени 22 ноября температура воздуха составит +1 градус. Погода будет преимущественно сухой, к вечеру ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 22 ноября температура наружного воздуха составит от -6 до +1 градуса. Утро: туман, переменная облачность, без осадков. День: без изменений. Вечер: переменная облачность, небольшие осадки», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 4-5 метра в секунду. Влажность воздуха — 99%.

