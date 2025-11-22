Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Тюменцев в субботний вечер ждет потепление с осадками

22 ноября 2025 в 06:15
Ветер западный со скоростью 4-5 м/c

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 22 ноября температура воздуха составит +1 градус. Погода будет преимущественно сухой, к вечеру ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 22 ноября температура наружного воздуха составит от -6 до +1 градуса. Утро: туман, переменная облачность, без осадков. День: без изменений. Вечер: переменная облачность, небольшие осадки», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 4-5 метра в секунду. Влажность воздуха — 99%.

Актировки в Тюмени

Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.

