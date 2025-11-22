Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО служба спасения Муравленко победила на уровне УрФО. Фото

22 ноября 2025 в 07:30
Команда Муравленко получила высший балл в смотр-конкурсе

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Муравленко победило в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в ЯНАО». Команда получила высший балл. Об этом рассказала глава города Елена Молдован в своем telegram-канале.

«Служба победила в первом этапе смотра-конкурса „Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в ЯНАО“... По итогам команда получила высший балл… и не остановилась на этом — победила уже на уровне Уральского Федерального округа», — пишет Молдован. Она подчеркнула, что работа управления направлена на профилактику ЧС и спасение людей, а критерии оценки были очень серьезными.

Первый этап смотра-конкурса

Фото: telegram-канал мэра Муравленко Елены Молдован

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (Ямал) спортсмены из Пуровского района взяли три медали на региональном «Кубке защитников Отечества» среди ветеранов СВО. В соревнованиях участвовали 27 человек из разных муниципалитетов округа.

