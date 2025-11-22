Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Муравленко победило в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в ЯНАО». Команда получила высший балл. Об этом рассказала глава города Елена Молдован в своем telegram-канале.

«Служба победила в первом этапе смотра-конкурса „Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в ЯНАО“... По итогам команда получила высший балл… и не остановилась на этом — победила уже на уровне Уральского Федерального округа», — пишет Молдован. Она подчеркнула, что работа управления направлена на профилактику ЧС и спасение людей, а критерии оценки были очень серьезными.