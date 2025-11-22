В ЯНАО служба спасения Муравленко победила на уровне УрФО. Фото
Команда Муравленко получила высший балл в смотр-конкурсе
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Муравленко победило в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в ЯНАО». Команда получила высший балл. Об этом рассказала глава города Елена Молдован в своем telegram-канале.
«Служба победила в первом этапе смотра-конкурса „Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в ЯНАО“... По итогам команда получила высший балл… и не остановилась на этом — победила уже на уровне Уральского Федерального округа», — пишет Молдован. Она подчеркнула, что работа управления направлена на профилактику ЧС и спасение людей, а критерии оценки были очень серьезными.
Первый этап смотра-конкурса
Фото: telegram-канал мэра Муравленко Елены Молдован
